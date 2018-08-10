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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Принц Гаррі схвильований, що навколо Меган забагато істерії

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Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі / Getty Images

Принц Гаррі дуже стурбований через надмірну увагу преси до його дружини Меган Маркл.

Про це розповів королівський кореспондент Кеті Ніколл, посилаючись на джерела, близькі до королівської родини.

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"Гаррі турбується, що навколо Меган забагато істерії і він хоче це дещо пригальмувати", – цитує співрозмовника видання Vanity Fair.

Серпень подружжя проведе далеко від журналістів і папарацці, а після повернення до королівських обов'язків, герцог і герцогиня Сассекські будуть рідше з'являтися на публіці.

Меган Маркл та принц Гаррі / Getty Images

За словами неофіційного біографа королівської сім'ї Дункана Ларкомба, принц Гаррі звинувачує саме ЗМІ у смерті своєї матері, принцеси Діани і хоче захистити свою дружину від небезпеки.

"Гаррі вважає, що саме преса вбила його матір. Він особисто говорив мені про це", – зазначив Ларкомб.

Нагадаємо, принцеса Діана або ж Леді Ді, як називали її шанувальники, загинула у страшній аварії 31 серпня 1997 року. Вона намагалася втекти від переслідування папарацці.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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