Принц Гаррі схвильований, що навколо Меган забагато істерії

Принц Гаррі дуже стурбований через надмірну увагу преси до його дружини Меган Маркл.

Про це розповів королівський кореспондент Кеті Ніколл, посилаючись на джерела, близькі до королівської родини.

Читайте також: Діряве взуття Гаррі та білизна Меган: у мережі помітили недоліки образів герцогів Сассекських

"Гаррі турбується, що навколо Меган забагато істерії і він хоче це дещо пригальмувати", – цитує співрозмовника видання Vanity Fair.

Серпень подружжя проведе далеко від журналістів і папарацці, а після повернення до королівських обов'язків, герцог і герцогиня Сассекські будуть рідше з'являтися на публіці.

Меган Маркл та принц Гаррі / Getty Images

За словами неофіційного біографа королівської сім'ї Дункана Ларкомба, принц Гаррі звинувачує саме ЗМІ у смерті своєї матері, принцеси Діани і хоче захистити свою дружину від небезпеки.

"Гаррі вважає, що саме преса вбила його матір. Він особисто говорив мені про це", – зазначив Ларкомб.

Нагадаємо, принцеса Діана або ж Леді Ді, як називали її шанувальники, загинула у страшній аварії 31 серпня 1997 року. Вона намагалася втекти від переслідування папарацці.