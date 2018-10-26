Принц Гаррі та Девід Бехкем підтримали українських військових на "Іграх Нескорених": фото

У збірної України на цьогорічних "Іграх Нескорених" шалена підтримка. Крім звичайних уболівальників, спортсмени чують слова підтримки і від членів королівської родини Великої Британії та легендарного футболіста Девіда Бекхема.

Принц Гаррі зустріявся з українськими військовими і підтримав їх. Також прийшов підтримати українці кронпринц Данії Фредерік.

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Також легендарний англійський футболіст Девід Бекхем привітав українця Василя Омельченка. Бекхем, який є амбасадором "Ігор Нескорених", сфотографувався із володарем срібної медалі українцем Василем Омельченком.

Золото у Богдана Оксентюка та срібло у Василя Омельченка. Наші незламні легкоатлети продовжують збирати нагороди на Invictus Games Sydney 2018.



Вітаю! Вся Україна вболіває за наших незламних!#IG2018 #InvictusGamesTeamUkraine #GameOnDownUnder pic.twitter.com/7EcAAhMXz9 — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 октября 2018 г.

Зазначимо, що у цьогорічних змаганнях брали участь 15 спортсменів з України, які змагалися в шести видах спорту: пауерліфтингу, веслуванні на тренажерах, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі з лука та велоспорті на шосе.

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