Принц Гаррі та Девід Бехкем підтримали українських військових на "Іграх Нескорених": фото
У збірної України на цьогорічних "Іграх Нескорених" шалена підтримка. Крім звичайних уболівальників, спортсмени чують слова підтримки і від членів королівської родини Великої Британії та легендарного футболіста Девіда Бекхема.
Принц Гаррі зустріявся з українськими військовими і підтримав їх. Також прийшов підтримати українці кронпринц Данії Фредерік.
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Також легендарний англійський футболіст Девід Бекхем привітав українця Василя Омельченка. Бекхем, який є амбасадором "Ігор Нескорених", сфотографувався із володарем срібної медалі українцем Василем Омельченком.
Зазначимо, що у цьогорічних змаганнях брали участь 15 спортсменів з України, які змагалися в шести видах спорту: пауерліфтингу, веслуванні на тренажерах, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі з лука та велоспорті на шосе.
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