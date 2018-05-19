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Принц Гаррі та Меган Маркл обмінялись обручками: зворушливі фото і відео

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Принц Гаррі та Меган Маркл обмінялись обручками
Принц Гаррі та Меган Маркл обмінялись обручками / www.gettyimages.in

Принц Гаррі та Меган Маркл заручились! Новоспечене подружжя обмінялось розкішними обручками та дало святі обітниці і клятви вічного кохання та довіри одне одному у каплиці Святого Георгія перед архієпископом Кентерберійським Джастіном Уелбі.

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл – безумовно одна із найочікуваніших подій року. Церемонія розпочнеться о 12:00 за британським часом, о 13:00 молодята проїдуться в кареті через все місто. Потім пара відправиться на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.

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Зворушений принц Гаррі, який розплакався при першому вигляді його майбутньої дружини Меган Маркл на весільній церемонії, як і прийнято, першим дав обітницю шлюбі та одягнув на руку Меган обручку з рук архієпископа.


Принц Гаррі одягає обручку на руку Меган Маркл


Принц Гаррі одягає обручку на руку Меган Маркл

Наступною стала Меган Маркл, яка також промовила слова святого таїнства та одягнула обручку своєму чоловіку принцові Гаррі.

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Меган Маркл одягає обручку на руку принц Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл заручились перед архієпископом Кентерберійським


Принц Гаррі та Меган Маркл заручились перед архієпископом Кентерберійським


Принц Гаррі та Меган Маркл заручились перед архієпископом Кентерберійським

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Як відомо, наречені обрали Cleave and Company для створення своїх весільних обручок. Каблучку Меган виготовили зі шматка валлійського золота, який їй подарувала Її Високість королева Єлизавета ІІ. А обручку принца Гаррі виготовили з білого золота з текстурованим обрамленням.

До каплиці Святого Георгія в день весілля обручки доправив герцогом Кембриджський принц Вільям, який сьогодні також став свідком принца Гаррі

Теги: Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл LifeStyle Королівське весілля Королівська сім'я Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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