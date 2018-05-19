Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший спільний вихід подружжя – казкові фото

Довгоочікувана весільна церемонія принца Гаррі та Меган Маркл 19 травня відбулась. Подружжя обмінялось клятвами вічної любові та згідно з протоколом здійснило свій перший вихід з Віндзорського замку до гостей і шанувальників весілля.

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл – безумовно одна із найочікуваніших подій року. Церемонія розпочалась о 12:00 за британським часом, а вже о 13:00 молодята проїхались в кареті через все місто. Потім пара відправиться на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.

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Чарівна Меган Маркл у своїй ніжній та вишуканій сукні, взявшись за руки зі зворушеним принцом Гаррі, вийшли з каплиці Святого Георгія та відправились містом у казковій кареті. Пара махала руками та приймала щасливі оплески та вітання від всіх запрошених та шанувальників новоспеченого подружжя.



Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: першій спільний вихід подружжя



Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: першій спільний вихід подружжя



​Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: першій спільний вихід подружжя



​Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: першій спільний вихід подружжя



​Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: першій спільний вихід подружжя

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Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: першій спільний вихід подружжя



​Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: перший поцілунок подружжя



​Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: першій спільний вихід подружжя



​Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: першій спільний вихід подружжя



​Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: першій спільний вихід подружжя



​Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися: першій спільний вихід подружжя