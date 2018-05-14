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Принц Гаррі та Меган Маркл перед весіллям отримали розкішний лист від королеви: фотофакт

1995 Читать новость на русском
Принц Гаррі та Меган Маркл отримали лист від королеви Єлизавети ІІ
Принц Гаррі та Меган Маркл отримали лист від королеви Єлизавети ІІ

Напередодні королівського весілля наречені принц Гаррі та Меган Маркл отримали офіційний лист від королеви Єлизавети ІІ. Документ є підтвердженням того, що монарх дає згоду на одруження закоханих.

Про це повідомили представники Кенсінгтонського палацу. 

Хоч принц Гаррі та Меган Маркл отримали згоду від королеви на їх одруження ще в березні 2018 року, за традицією, парі адресували ще один документ. Лист написаний від руки та прикрашений кольоровими геральдичними символами. Окрім цього, документ скріплений державною печаткою. 

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Цим ми даємо згоду на укладення шлюбу між Нашим Найдорожчим та Любим Онуком Принцом Генрі Чарльзом Альбертом Девідом Уельським, Лицарем-Командором Вікторіанського Ордену та Рейчел Меган Маркл,
– йдеться у листі. 

За інформацією Кенсінгтонського палацу, малюнки на листі не тільки прикрашають документ, але й є символічними. Зокрема, червоний дракон означає Уельс, троянда, чортополох та конюшина – Об'єднане Королівство, три червоні мушлі – родини покійної принцеси Діани. Всі вони розташовані зліва. 

 

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Праворуч від тексту розміщена троянда – національна квітка США, а також золоті маки – державна квітка Каліфорнії. Ці символи на листі належать Меган Маркл. Оскільки акторка не має свого родинного герба, королівська родина вирішила залучити в лист загальноамериканські символи. 

 

Нагадаємо, що церемонія вінчання принца Гаррі та Меган Маркл відбудеться 19 травня. Хоч синоптики прогнозують зливовий дощ в цей день, наречені завершують останні приготування до весілля. Закохані вже визначилися з музичним супроводом для церемонії, обрали весільну карету, а принц Гаррі розповів, хто в нього буде за свідка. На королівське весілля запросили близько 3 тисячі осіб.

Теги: LifeStyle Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл Королівська сім'я Королівське весілля Єлизавета II
Джерело: 24 Канал
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