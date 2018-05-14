Принц Гаррі та Меган Маркл перед весіллям отримали розкішний лист від королеви: фотофакт

Напередодні королівського весілля наречені принц Гаррі та Меган Маркл отримали офіційний лист від королеви Єлизавети ІІ. Документ є підтвердженням того, що монарх дає згоду на одруження закоханих.

Про це повідомили представники Кенсінгтонського палацу.

Хоч принц Гаррі та Меган Маркл отримали згоду від королеви на їх одруження ще в березні 2018 року, за традицією, парі адресували ще один документ. Лист написаний від руки та прикрашений кольоровими геральдичними символами. Окрім цього, документ скріплений державною печаткою.

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Bearing The Queen's signature, the Instrument of Consent records Her Majesty's consent to the Marriage of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. #RoyalWedding



Find out more: https://t.co/KNUnxl0hUj pic.twitter.com/wsXTt4FzAn — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 травня 2018 р.

Цим ми даємо згоду на укладення шлюбу між Нашим Найдорожчим та Любим Онуком Принцом Генрі Чарльзом Альбертом Девідом Уельським, Лицарем-Командором Вікторіанського Ордену та Рейчел Меган Маркл,

– йдеться у листі.

За інформацією Кенсінгтонського палацу, малюнки на листі не тільки прикрашають документ, але й є символічними. Зокрема, червоний дракон означає Уельс, троянда, чортополох та конюшина – Об'єднане Королівство, три червоні мушлі – родини покійної принцеси Діани. Всі вони розташовані зліва.

The design on the left of the hand-written document features a red dragon, the symbol of Wales, together with the UK's floral emblems – the rose, thistle & shamrock.



It also incorporates Prince Harry’s Label, including three tiny red escallops from the Spencer family Arms. pic.twitter.com/799yiuwewv — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 травня 2018 р.

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Праворуч від тексту розміщена троянда – національна квітка США, а також золоті маки – державна квітка Каліфорнії. Ці символи на листі належать Меган Маркл. Оскільки акторка не має свого родинного герба, королівська родина вирішила залучити в лист загальноамериканські символи.

To the right of the text is another rose, the national flower of the USA, and golden poppies - the state flower of California, where Ms Markle was born.



Below the Welsh leek & Prince Harry's Label are olive branches, adopted from the Great Seal of the United States. pic.twitter.com/v7k2iKLvvA — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 травня 2018 р.

Нагадаємо, що церемонія вінчання принца Гаррі та Меган Маркл відбудеться 19 травня. Хоч синоптики прогнозують зливовий дощ в цей день, наречені завершують останні приготування до весілля. Закохані вже визначилися з музичним супроводом для церемонії, обрали весільну карету, а принц Гаррі розповів, хто в нього буде за свідка. На королівське весілля запросили близько 3 тисячі осіб.