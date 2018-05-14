Принц Гаррі та Меган Маркл перед весіллям отримали розкішний лист від королеви: фотофакт
Напередодні королівського весілля наречені принц Гаррі та Меган Маркл отримали офіційний лист від королеви Єлизавети ІІ. Документ є підтвердженням того, що монарх дає згоду на одруження закоханих.
Про це повідомили представники Кенсінгтонського палацу.
Хоч принц Гаррі та Меган Маркл отримали згоду від королеви на їх одруження ще в березні 2018 року, за традицією, парі адресували ще один документ. Лист написаний від руки та прикрашений кольоровими геральдичними символами. Окрім цього, документ скріплений державною печаткою.
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Цим ми даємо згоду на укладення шлюбу між Нашим Найдорожчим та Любим Онуком Принцом Генрі Чарльзом Альбертом Девідом Уельським, Лицарем-Командором Вікторіанського Ордену та Рейчел Меган Маркл,
– йдеться у листі.
За інформацією Кенсінгтонського палацу, малюнки на листі не тільки прикрашають документ, але й є символічними. Зокрема, червоний дракон означає Уельс, троянда, чортополох та конюшина – Об'єднане Королівство, три червоні мушлі – родини покійної принцеси Діани. Всі вони розташовані зліва.
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Праворуч від тексту розміщена троянда – національна квітка США, а також золоті маки – державна квітка Каліфорнії. Ці символи на листі належать Меган Маркл. Оскільки акторка не має свого родинного герба, королівська родина вирішила залучити в лист загальноамериканські символи.
Нагадаємо, що церемонія вінчання принца Гаррі та Меган Маркл відбудеться 19 травня. Хоч синоптики прогнозують зливовий дощ в цей день, наречені завершують останні приготування до весілля. Закохані вже визначилися з музичним супроводом для церемонії, обрали весільну карету, а принц Гаррі розповів, хто в нього буде за свідка. На королівське весілля запросили близько 3 тисячі осіб.