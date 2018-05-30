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Принц Гаррі та Меган Маркл придбають розкішний маєток в Австралії, – ЗМІ

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Принц Гаррі та Меган Маркл придбають нерухомість
Принц Гаррі та Меган Маркл придбають нерухомість / Getty images

Не минуло і двох тижнів з дня весілля принца Гаррі та Меган Маркл, як королівська пара планує придбати першу нерухомість. Новоспечене подружжя вже запримітило розкішний маєток в Австралії.

Про це повідомляє видання Woman's Day

Зазначимо, що після церемонії вінчання герцоги Сассекські вирушили на вечірку, під час якої чарівна Меган Маркл показала скромну сукню та вишуканий перстень. Як з'ясували західні ЗМІ, каблучка з аквамарином – це весільний подарунок для нареченої від принца Гаррі. Перстень був особливим, адже належав принцесі Діані. 

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Та це не єдиний подарунок, який отримає Меган Маркл. Окрім королівського звання герцогині Сассекської та власного родинного герба, екс-акторка разом із новоспеченим чоловіком стане власницею розкішного маєтку в Австралії.

Гаррі хоче, щоб їх з Меган новий будинок був у відокремленому місці. Приблизно в годині їзди від аеропорту. Він також хоче придбати маленький виноградник, бо вона давно говорила про бажання краще пізнати процес виноробства,
– розповів інсайдер.

За його словами, це теж буде весільним подарунком для Меган Маркл. Та в купівлі нерухомості експерти вбачають і політичну сторону. Зокрема, королівська пара продемонструє тісний зв'язок з країнами-членами Співдружності. 

"Купівля нерухомості покаже австралійцям, що Гаррі і Меган серйозно ставляться до збереження відносин між Австралією і Великобританією", – зазначив інсайдер видання. 

Відомо, що вже у жовтні 2018 року принц Гаррі та Меган Маркл відвідають країну. В Австралії в цей час проходитимуть міжнародні змагання колишніх та чинних військовослужбовців, які стали інвалідами. Принц є королівським патроном Invictus Games, відтак не пропускає щорічного заходу. Загалом же пара планує відвідувати Австралію не менш, як 2 рази на рік, відтак покупка маєтку була необхідністю подружжя мати в цій країні власне житло.

Нагадаємо, що після одруження принц Гаррі та Меган Маркл оселились в розкішних апартаментах з 21 кімнатою в Кенсінгтонському палаці. Раніше вони належали герцогу та герцогині Глостерським. Ще до церемонії внук королеви Єлизавети ІІ подбав про ремонт у помешканні, щоб одразу після весілля подружжя оселилось в своїх апартаментах. 

Теги: LifeStyle Великобританія Австралія Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл Королівська сім'я Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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