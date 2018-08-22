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Принц Гаррі та Меган Маркл провели уїк-енд в Італії, – ЗМІ

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Прицн Гаррі та Меган Макрл
Прицн Гаррі та Меган Макрл

Герцоги Сассекські продовжують привертати пильну увагу ЗМІ. Журналісти переконані, що Меган Маркл та принц Гаррі вирушили на кілька днів до Італії, де погостювали у відомого подружжя – Джорджа та Амаль Клуні.

Про це повідомляє The Daily Mail. 

Раніше журналісти підозрювали, що Меган Маркл здійснила загадкову поїздку в Торонто. Однак ці чутки одразу ж спростували представники ЗМІ, які переконані, що принц Гаррі з чарівною дружиною були в той час у сонячній Італії.

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Герцоги Сассекські прилетіли приватним літаком до Сардинії 16 серпня, де оселились у віллі голлівудського актора Джорджа Клуні. Це підтвердили й італійські ЗМІ, які довідались від інсайдерів в поліції, що маєток пильно охороняли правоохоронці, відтак ані фото, ані відео папараці не змогли б зробити. 

Упродовж 3 днів подружжя не покидало віллу. Чарівна Меган Маркл допомагала Амаль Клуні доглядати за 10-місячними двійнятами Еллою та Александром. А от чоловіки знайшли собі активніше заняття – разом із друзями актора принц Гаррі зіграв у баскетбол. В останній день відпочинку для герцогів Сассекських організували гала-вечерю, на яку запросили 15 друзів. 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я відпочинок
Джерело: 24 Канал
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