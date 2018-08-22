Принц Гаррі та Меган Маркл провели уїк-енд в Італії, – ЗМІ

Герцоги Сассекські продовжують привертати пильну увагу ЗМІ. Журналісти переконані, що Меган Маркл та принц Гаррі вирушили на кілька днів до Італії, де погостювали у відомого подружжя – Джорджа та Амаль Клуні.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Раніше журналісти підозрювали, що Меган Маркл здійснила загадкову поїздку в Торонто. Однак ці чутки одразу ж спростували представники ЗМІ, які переконані, що принц Гаррі з чарівною дружиною були в той час у сонячній Італії.

Читайте також: Єлизавета II внесла Меган Маркл у заповіт: королівська сім'я обурена

Герцоги Сассекські прилетіли приватним літаком до Сардинії 16 серпня, де оселились у віллі голлівудського актора Джорджа Клуні. Це підтвердили й італійські ЗМІ, які довідались від інсайдерів в поліції, що маєток пильно охороняли правоохоронці, відтак ані фото, ані відео папараці не змогли б зробити.

Упродовж 3 днів подружжя не покидало віллу. Чарівна Меган Маркл допомагала Амаль Клуні доглядати за 10-місячними двійнятами Еллою та Александром. А от чоловіки знайшли собі активніше заняття – разом із друзями актора принц Гаррі зіграв у баскетбол. В останній день відпочинку для герцогів Сассекських організували гала-вечерю, на яку запросили 15 друзів.