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Принц Гаррі та Меган Маркл відвідають США: деталі

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Пинц Гаррі та Меган Маркл
Пинц Гаррі та Меган Маркл / Getty images

Королівське подружжя принц Гаррі та Меган Маркл відвідають Сполучені Штати Америки. Тур країною, ймовірно, вони здійснять весною 2019 року.

Минуло 2 місяці з часу розкішного весілля герцогів Сассекських. Подружжя досі не здійснило візит до Батьківщини Меган Маркл – Сполучених Штатів Америки. Однак, за словами інсайдерів Us Weekly, таку поїздку королівська пара вже запланувала. 

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Меган і Гаррі хочуть укріпити зв'язки між Великобританією та США,
– розповів про причини подорожі інсайдер. 

Офіційно Кенсінгтонський палац не оголошує цієї інформації. Також не уточнюють й переліку міст, в які поїдуть принц Гаррі та Меган Маркл. Інсайдер стверджує, що королівська пара відвідає Нью-Йорк, Вашингтон та Каліфорнію. У ЗМІ вже говорять, що герцоги Сассекські зустрінуться з екс-президентом Бараком Обамою в Чикаго, де базується його благодійний фонд. 

Інсайдер припускає, що США стане не єдиною заокеанською країною, яку відвідають принц Гаррі та Меган Маркл. У Канаді планують запросити герцогів Сассекських для офіційної зустрічі. 

Канадському МЗС стало відомо про заплановане турне. Їм хотілося б, щоб Меган і Гаррі відвідали і Канаду. Тому це цілком може стати північноамериканським туром,
– додав інсайдер. 

Американка Меган Маркл з нетерпінням чекає візиту до США, який, ймовірно, відбудеться весною 2019 року. За інформацією видання, вона вже склала список улюблених місць, які хотіла б показати своєму чоловіку. А вже восени герцогиня Сассекська хоче повернутись на кілька днів додому, щоб провести час з рідними та друзями. 

Теги: LifeStyle Новини США Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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