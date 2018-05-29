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Принц Гаррі та Меган Маркл змінили плани на медовий місяць: деталі

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Медовий місяць принца гаррі та Меган Маркл
Медовий місяць принца гаррі та Меган Маркл / Getty images

Минуло 10 днів з дня розкішної весільної церемонії принца Гаррі та Меган Маркл, а новоспечене подружжя вже прийняло одне з перших спільних рішень – визначились із місцем відпочинку для медового місяця.

Про це повідомляє TMZ.

Після гучного святкування весілля принц Гаррі та Меган Маркл планують усамітнитись. Спершу у ЗМІ ширилась інформація, що королівське подружжя проведе медовий місяць в африканській Намібії, де вони повинні були оселитись в номері за 700 доларів неподалік від джунглів. Однак герцоги Сассекські вирішили змінити свої плани та обрати Канаду для першої сімейної мандрівки. 

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За даними видання, пара оселиться в провінції Альберта, що на заході країни. Принц Гаррі та Меган Маркл відпочиватимуть у затишному готельному комплексі Fairmont Jasper Park Lodge. Західні ЗМІ здивовані вибором герцогів Сассекських, адже вважають, що це – "найнудніший курорт світу". 

Ймовірно, після прискіпливої уваги всього світу до пари закохані прагнуть насолодитись спілкуванням один з одним та спокійно провести час. Наразі невідомо, коли саме принц Гаррі та Меган Маркл вирушать у поїздку, однак для їх охорони залучать як британські спецслужби, так і канадські. 

Дивіться відео презентації курортного комплексу, в якому проведуть медовий місяць принц Гаррі та Меган Маркл:

 

Варто зазначити, що герцоги Сассекські – не єдине королівське подружжя, яке відпочивало у Fairmont Jasper Park Lodge. В 1939 році король Георг VI та королева Єлизавета І обрали для відпочинку затишну Канаду. Окрім цього, у 2005 році чинний монарх Єлизавета ІІ та принц Філіп також навідались на курорт. 

Теги: LifeStyle відпочинок Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл Королівське весілля Королівська сім'я Канада
Джерело: 24 Канал
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