Принц Гаррі успадкує більше грошей, ніж принц Вільям: подробиці

Молодший брат принца Вільяма Гаррі отримає більший спадок. Мовиться про 18 мільйонів доларів, які залишила у спадщину матір королеви Великобританії Єлизавета Боуз-Лайон.

Прабабуся принців Єлизавета Боуз-Лайон віддала принцу Гаррі більшу частину своїх заощаджень, а Вільяму дісталася менша. Про це повідомляє видання Harper's Bazaar.

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Зазначається, що причина полягає у тому, коли Вільям стане королем, він отримає у своє розпорядження герцогство Корнуолл, яке фінансує суспільну, благодійну і приватну діяльність спадкоємця престолу. Натомість Гаррі доведеться жити з тим, що є.



Єлизавета Боуз-Лайон та Єлизавета II

Крім того, принци Вільям і Гаррі також успадкували великі суми від своєї матері принцеси Діани, яка трагічно загинула в 1997 році. Брати розділили між собою 10 мільйонів доларів: частину цієї суми вони отримали у віці 25 років, а іншу після досягнення 30-річчя.



Принцеса Діана з Гаррі та Вільямом