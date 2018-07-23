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Принц Гаррі заборонив Меган Маркл одягати смокінг

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Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі / www.marieclaire.ru

Принц Гаррі вніс корективи у гардероб дружини для офіційного туру по Австралії та Новій Зеландії.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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За їхньою інформацією, Меган Маркл пакує валізи з допомогою стилістів, але принц Гаррі висловив невдоволення з приводу її ділових костюмів, аргументуючи тим що вона представниця королівської родини.

Меган кажуть, що їй потрібно припинити одягатися як голлівудська зірка і почати одягатися як член королівської сім'ї. Меган хотіла вибрати смокінг, але Гаррі сказав, що цей костюм недостатньо традиційний,
– стверджує джерело британського видання.

У лютому Меган Маркл з'явилася на церемонії Endeavour Fund Awards 'Ceremony в чорному смокінгу. Проте принцеса Діана, мама принца Гаррі, також неодноразово надавала перевагу костюмам і метеликам.

Принцеса Діана Великобританія Меган Маркл
Принцеса Діана 

Нагадаємо, напередодні зведена сестра Меган Саманта Маркл накинулася на герцогиню з образами. Вона заявила, що через поведінку Меган Маркл вмирає їхній батько Томас і це її провина.

Також старший брат герцогині Томас Маркл-молодший написав листа королеві Великобританії Єлизаветі II з закликом не допустити повторення такої ж трагедії, як це сталося з загиблою принцесою Діаною.

Теги: Великобританія Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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