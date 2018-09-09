Принц Гаррі зачарував мережу ніжним дотиком до Меган Маркл: відео

Герцоги Сассекські стали справжніми улюбленцями не тільки у Великобританії, але й у всьому світі. Кожен вихід принца Гаррі та Меган Маркл отримує чималу увагу, відповідно кожен рух чи погляд опиняються під прицілом журналістів.

Після весілля герцоги Сассекські взялись виконувати свої обов'язки в королівській родині. Принц Гаррі, який є патроном багатьох благодійних організацій, відвідує світські заходи у всій країні. Супроводжує герцога його чарівна дружина Меган Маркл.

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Так, 4 вересня королівське подружжя відвідало головний захід фонду WellChild Awards – вручення премій важкохворим дітям, які мужньо борються з недугою. Меган Маркл залюбки поспілкувалась з лауреатами та організаторами нагородження.



Принц Гаррі та Меган Маркл в Лондоні/ Getty Images



Меган Маркл поспілкувалась з важкохворими дітьми/ Getty Images

Саме під час цієї події журналістам вдалось зафіксувати, наскільки ніжно принц Гаррі ставиться до своєї дружини. На кадрах видно, як герцог Сассекський поставив руку на спину Меган. Згодом чоловік ніжно погладив її.

Відео одразу ж потрапило в мережу, чим викликало захват у прихильників королівської сім'ї. "Як це мило", "Вони такі ніжні та не бояться показувати це на публіці", "Який він трепетний зі своєю дружиною. В цьому немає нічого непристойного", "Вони чудові", – написали користувачі мережі.