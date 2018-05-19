15:26
19 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
21°C 13°C
  • неділя
    17°C 12°C
  • понеділок
    18°C 10°C
  • вівторок
    20°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Принц Гаррі заплакав від вигляду нареченої Меган Маркл: зворушливе відео

1418 Читать новость на русском
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл / Фото із соцмереж

Довгоочікувана церемонія вінчання принца Гаррі та Меган Маркл розпочалась у Віндзорському палаці. Від вигляду чарівної нареченої королівський нащадок зронив сльозу.

Хоч Меган Маркл та принц Гаррі ретельно готувались до церемонії вінчання, однак емоції взяли гору і наречений заплакав біля вівтаря. Королівський нащадок намагався приховати сльози, по-мужньому їх витираючи. Однак цей факт розчулив усіх глядачів онлайн-трансляції весілля. 

Читайте також: Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл: онлайн-трансляція церемонії

Принц Гаррі заплакав, коли його наречена Меган Маркл стала біля нього. Варто зазначити, що наречена виглядала приголомшливо. Мабуть, вигляд акторки настільки розчулив чоловіка, що він не стримав емоції. 

До речі, принц Гаррі здивував публіку, адже він одягнув форму, як це робили його брат, батько та дід. Хоч сам Гаррі не є чинним військовослужбовцем, а, отже, міг самостійно обрати для себе будь-який костюм.

Нагадаємо, що вінчання принца Гаррі та Меган Маркл відбувається у Віндзорському замку. Церемонія розпочалась о 12 годині за місцевим часом (14 година за київським часом).

Останню передшлюбну ніч молодята провели окремо. Наречена ночувала у готелі з матір'ю, а принц Гаррі провів вечір в компанії брата принца Вільяма. Для 36-річної Меган Маркл це буде другий шлюб. Аби стати частиною королівської родини вона змінила американське громадянство на британське і поміняла віросповідання.

Теги: Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл LifeStyle Королівська сім'я Королівське весілля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
сьогодні, 12:02 Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
Блог Медіа 690
Шалено дорога авантюра: у скільки Росії обходиться Кримський міст
сьогодні, 11:01 Шалено дорога авантюра: у скільки Росії обходиться Кримський міст
1291
Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
сьогодні, 08:41 Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
Ольга Черненко 1163
Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
18 травня, 23:04 Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
Роман Маселко 1372
Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
18 травня, 22:02 Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
Володимир Шередега 1176
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук