Принц Гаррі заплакав від вигляду нареченої Меган Маркл: зворушливе відео
Довгоочікувана церемонія вінчання принца Гаррі та Меган Маркл розпочалась у Віндзорському палаці. Від вигляду чарівної нареченої королівський нащадок зронив сльозу.
Хоч Меган Маркл та принц Гаррі ретельно готувались до церемонії вінчання, однак емоції взяли гору і наречений заплакав біля вівтаря. Королівський нащадок намагався приховати сльози, по-мужньому їх витираючи. Однак цей факт розчулив усіх глядачів онлайн-трансляції весілля.
Читайте також: Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл: онлайн-трансляція церемонії
Принц Гаррі заплакав, коли його наречена Меган Маркл стала біля нього. Варто зазначити, що наречена виглядала приголомшливо. Мабуть, вигляд акторки настільки розчулив чоловіка, що він не стримав емоції.
До речі, принц Гаррі здивував публіку, адже він одягнув форму, як це робили його брат, батько та дід. Хоч сам Гаррі не є чинним військовослужбовцем, а, отже, міг самостійно обрати для себе будь-який костюм.
Нагадаємо, що вінчання принца Гаррі та Меган Маркл відбувається у Віндзорському замку. Церемонія розпочалась о 12 годині за місцевим часом (14 година за київським часом).
Останню передшлюбну ніч молодята провели окремо. Наречена ночувала у готелі з матір'ю, а принц Гаррі провів вечір в компанії брата принца Вільяма. Для 36-річної Меган Маркл це буде другий шлюб. Аби стати частиною королівської родини вона змінила американське громадянство на британське і поміняла віросповідання.