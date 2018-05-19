Принц Гаррі заплакав від вигляду нареченої Меган Маркл: зворушливе відео

Довгоочікувана церемонія вінчання принца Гаррі та Меган Маркл розпочалась у Віндзорському палаці. Від вигляду чарівної нареченої королівський нащадок зронив сльозу.

Хоч Меган Маркл та принц Гаррі ретельно готувались до церемонії вінчання, однак емоції взяли гору і наречений заплакав біля вівтаря. Королівський нащадок намагався приховати сльози, по-мужньому їх витираючи. Однак цей факт розчулив усіх глядачів онлайн-трансляції весілля.

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Принц Гаррі заплакав, коли його наречена Меган Маркл стала біля нього. Варто зазначити, що наречена виглядала приголомшливо. Мабуть, вигляд акторки настільки розчулив чоловіка, що він не стримав емоції.

#RoyalWedding started watching to catch glimpse of David Beckham but fml thank god that I stayed Cos I’m an emo mess now this is so cute ksjdhdhd pic.twitter.com/9WOiEeg3Oa — jonicenyo (@_nyommzz_) 19 травня 2018 р.

До речі, принц Гаррі здивував публіку, адже він одягнув форму, як це робили його брат, батько та дід. Хоч сам Гаррі не є чинним військовослужбовцем, а, отже, міг самостійно обрати для себе будь-який костюм.

Нагадаємо, що вінчання принца Гаррі та Меган Маркл відбувається у Віндзорському замку. Церемонія розпочалась о 12 годині за місцевим часом (14 година за київським часом).



Останню передшлюбну ніч молодята провели окремо. Наречена ночувала у готелі з матір'ю, а принц Гаррі провів вечір в компанії брата принца Вільяма. Для 36-річної Меган Маркл це буде другий шлюб. Аби стати частиною королівської родини вона змінила американське громадянство на британське і поміняла віросповідання.