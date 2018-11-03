Принц Гаррі зробив неймовірно красивий знімок своїй вагітній дружині Меган Маркл

31 жовтня завершився 16-денний австралійський тур принца Гаррі та Меган Маркл. Королівське подружжя відвідало близько 80 різних офіційних заходів, але незважаючи на напружений графік вони зачаровували всіх своєю витримкою, спокоєм та взаємною любов'ю в очах.

В останній день, 31 жовтня, герцоги Сассекські завітали у парк Redwoods Treewalk Rotorua у Новій Зеландії, де пройшлися по підвісному мосту і познайомилися з історією лісу, у якому є столітні дерева. Пара постійно трималась за руки, демонструвала свої ніжні почуття та ні крок не відходила одне від одного. Для прогулянки лісом Меган обрала дуже комфортний look: зручні джинси з балетками і чорну куртку.

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Здавалося б, фотографії з королівського туру з'являлись у світових ЗМІ завдяки репортерам і цього мало би бути достатньо, але принц Гаррі вирішив зробити справжню несподіванку для всіх прихильників королівської сім'ї. На сторінках Кенсингтонського палацу в соцмережах з'явився раніше ніде не опублікований знімок Меган Маркл, яка стоїть у профіль, усміхається і ніжно притримує округлий живіт. Світло, що пробивалось поміж високих дерев, створило неймовірну атмосферу на кадрі.



Меган Маркл на фото у Новій Зеландії, зробленому принцом Гаррі

Як виявилось, це фото зробив сам принц Гаррі на фотопристрій та передав його прес-службі. Таким чином герцог і герцогиня Сассекські оголосили про завершення туру країнами Океанії і подякували всім за чудовий прийом.

Спасибі, Нова Зеландія! Було приємно зустріти стільки чудових і доброзичливих новозеландців. Австралія, Фіджі, Тонга –ми їдемо з відчуттям і розумінням того, як важлива кожна людина. Як говорила одна з найвідоміших жінок Нової Зеландії Кейт Шеппард: "Довгоочікуваний дощ, що освіжає пересушену землю, складається з крапель",

– йдеться у заяві Кенсингтонського палацу.

Нагадаємо, що в перший день австралійського туру, 15 жовтня, Кенсингтонський палац повідомив, що подружжя принца Гаррі та Меган Маркл очікує на появу первістка. Дитина повинна народитись навесні 2019 року.