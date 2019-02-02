Принц Монако побажав юному українцеві стати олімпійським чемпіоном: фото

Український скелетоніст Владислав Гераскевич виборов 7 місце на юніорському чемпіонаті світу в Німеччині.

Після фінішу нашого талановитого спортсмена привітав принц Монако Альберт ІІ, котрий сам свого часу виступав на чотирьох Олімпіадах як бобслеїст.

Читайте також: Українець Гераскевич показав третій найкращий результат на етапі Кубка світу зі скелетону

Добрий знайомий української команди Альберт II побажав Владові у майбутньому стати олімпійським чемпіоном! Крок за кроком ми йдемо вперед до цієї мети. Сьогодні ми здобули вже сьоме місце на чемпіонаті світу серед юніорів. Прогрес очевидний. Знаємо, над чим потрібно ще працювати. Ми щиро вдячні всім, хто з нами, всім, хто підтримує! Далі буде,

– написав батько та тренер Владислава Михайло Гераскевич у Facebook.

До слова, на дебютній у кар'єрі Олімпіаді в Пхьончхані у 2018 році Владислав Гераскевич посів 12 місце.

Що таке скелетон?

Це зимовий олімпійський вид спорту, швидкісний спуск крижаною трасою на спеціальних санях без рульового керування. Спортсмен, лежачи обличчям вниз, керує скелетоном за допомогою шипів на носках черевиків.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram