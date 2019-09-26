Принц Саудівської Аравії визнав свою відповідальність за вбивство журналіста Хашоггі

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман вперше прокоментував свою можливу причетність до вбивства журналіста Джамаля Хашоггіі у консульстві в Стамбулі.

Бін Салман в інтерв’ю Мартіну Сміту, автору документального фільму про кронпринца, який має вийти невдовзі на телеканалі PBS підтвердив, що вбивство сталося "у нього на очах", пише PBS.

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Я беру на себе усю відповідальність,

– сказав принц.

Бін Салман наполягає, що саме вбивство сталося без його відома. Одразу ж після загибелі Хашогджі 2 жовтня 2018-го Мохаммед бін Салман лише зауважив, що це – "жахливий злочин" і його потрібно розслідувати.

Згідно з офіційною позицією Саудівської Аравії, принцу не було відомо про операцію із вбивства медійника.

Зауважимо, що Сполучені Штати покладали відповідальність за вбивство Хашоггі зокрема й на саудівського кронпринца. Президент США Дональд Трамп наполягав, що бін Салман "міг добре знати" про вбивство журналіста. А видання The Washington Post зазначало, що, ймовірно, саме кронпринц принц наказав убити медійника.

На запитання Мартіна Сміта про те, як вбивство могло статися без відома бін Салмана, кронпринц відповів:

У нас 20 мільйонів людей в країні, 3 мільйони державних посадовців.

Сміт запитав, чи мають право вони брати літаки бін Салмана, посилаючись на офіційну версію Туреччини про вбивство Хашоггі.

Згідно з версією Туреччини, 15 співучасників операції прибули до Стамбула на літаках, належних уряду Саудівської Аравії.

"У мене є чиновники, міністри, які стежать за справами й несуть відповідальність: у них є повноваження робити це", – зазначив принц.

Що відомо про вбивство Джамаля Хашоггі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.



Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі, його тіло могли розчинити у кислоті.



У причетності до вбивства журналіста підозрюють саудівського принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.