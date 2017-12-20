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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Принц Вільям розсмішив глядачів своїм галопом: курйозне відео

17:40, сьогодні 1385 Читать новость на русском
Кейт Міддлтон та принц Вільям
Кейт Міддлтон та принц Вільям / gettyimages

У листопаді цього року герцог і герцогиня Кембриджські стали почесними гостями шоу Royal Variety Performance. В ефірі шоу з'явилося 19 грудня.

Принц Вільям не раз доводив, що з почуттям гумору у нього все в повному порядку. Як виявилося, посміятися над собою він теж радий, тому з почуттям власної гідності продемонстрував імпровізований галоп під час шоу. Про це його попросила одна із дівчаток, яка виступала на сцені.

Читайте також: Кейт Міддлтон, принц Вільям та їхні діти знялися для різдвяної листівки: фото

Від танцю були в захваті всі! Користувачі соцмереж тут же нарекли спадкоємця британського престолу героєм дня.

А як вам вчинок принца?

Теги: LifeStyle Курйозні новини Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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