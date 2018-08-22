Принц Вільям та Кейт Міддлтон позбавлені опіки над дітьми: подробиці

Стало відомо, що принц Вільям і Кейт Міддлтон не володіють повною опікою над дітьми, тому що законним опікуном 5-річного Джорджа, 3-річної Шарлотти і 4-місячного Луї є королева Великобританії Єлизавета II.

Цікаво, що принц Гаррі та Меган Макрл також не матимуть повної опіки над своїми спадкоємцями. Про це повідомляє News.com.au.

Читайте також: Єлизавета II внесла Меган Маркл у заповіт: королівська сім'я обурена

Зазначається, що відповідно до законів Великобританії, правами на повну юридичну опіку над своїми неповнолітніми дітьми та онуками в королівській сім'ї володіє лише король, або королева.

До прикладу, якщо принц Вільям і Кейт Міддлтон захочуть відправитися на сімейний відпочинок, вони спершу зобов'язані отримати дозвіл Єлизавети II на вивезення дітей.

Цікаво, що навіть при розлученні ніхто з подружжя не отримає доступ до дітей.



Королівська сім'я

Зауважимо, що цей закон вперше був введений у Великобританії в 1700-х роках королем Георгом I. Через складні стосунки з сином, монарх вирішив передати престол онукам. Однак для цього йому було необхідно мати юридичний зв'язок з ними. Королівська сім'я досі дотримується закону.