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Принц Вільям та Кейт Міддлтон позбавлені опіки над дітьми: подробиці

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми
Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми / Фото з відкритих джерел

Стало відомо, що принц Вільям і Кейт Міддлтон не володіють повною опікою над дітьми, тому що законним опікуном 5-річного Джорджа, 3-річної Шарлотти і 4-місячного Луї є королева Великобританії Єлизавета II.

Цікаво, що принц Гаррі та Меган Макрл також не матимуть повної опіки над своїми спадкоємцями. Про це повідомляє News.com.au.

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Зазначається, що відповідно до законів Великобританії, правами на повну юридичну опіку над своїми неповнолітніми дітьми та онуками в королівській сім'ї володіє лише король, або королева.

До прикладу, якщо принц Вільям і Кейт Міддлтон захочуть відправитися на сімейний відпочинок, вони спершу зобов'язані отримати дозвіл Єлизавети II на вивезення дітей.

Цікаво, що навіть при розлученні ніхто з подружжя не отримає доступ до дітей.

королівська сім'я
Королівська сім'я

Зауважимо, що цей закон вперше був введений у Великобританії в 1700-х роках королем Георгом I. Через складні стосунки з сином, монарх вирішив передати престол онукам. Однак для цього йому було необхідно мати юридичний зв'язок з ними. Королівська сім'я досі дотримується закону. 

Теги: Великобританія LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Кейт Міддлтон Єлизавета II
Джерело: 24 Канал
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