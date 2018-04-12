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Принц Вільям випадково натякнув на стать своєї майбутньої дитини

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Принц Вільям розсекретив стать майбутньої дитини
Принц Вільям розсекретив стать майбутньої дитини / Фото з відкритих дверей

Герцог Кембриджський принц Вільям під час футбольного матчу проговорився, як назве немовля.

Принц Вільям, який разом з дружиною Кейт Міддлтон чекає на появу третьої дитини, ненароком розсекретив, як назве немовля і тим самим розсекретив стать, повідомляє видання Mirror.

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Нещодавно майбутній батько відвідав футбольний матч Sky Bet Championship в Villa Park в Бірмінгемі. У розмові з шанувальниками, перебуваючи у стані емоційного піднесення від гри, він випадково розповів деталі про майбутню дитину.

"Я буду наполягати, щоб дитину назвали Джек", – заявив Вільям, а після невеликої паузи, додав: "Або Джекі".

Після таких слів ЗМІ та користувачі соцмереж почали активно обговорювати, що Принц Вільям та Кейт Міддлтон чекають саме на сина.

Нагадаємо, що малюк народиться зовсім скоро, адже територія біля лікарні, у якій майбутні батьки забронювали VIP-палату, перекрита, на огорожах висять таблички з написом "Парковка заборонена з 9 до 30 квітня".

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон
Джерело: 24 Канал
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