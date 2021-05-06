Австрійського принца запідозрили у вбивсті найбільшого ведмедя в Євросоюзі – Артура: фото 18+

Природозахисні організації Австрії та Румунії звинувачують принца Ліхтенштейну Емануеля вбивстві бурого ведмедя на прізвисько Артур. Можливо, він був найбільшим в Євросоюзі.

Його застрелили в Трансильванії на трофейному полюванні, що офіційно заборонено. Екологи вважають, що принц Емануель фон унд цу Ліхтенштейн отримав від Міністерства довкілля Румунії дозвіл на відстріл ведмедиці, яка шкодила деяким фермам.

Увага Українські полярники побачили китів-горбачів: тепер вони потраплять до китового фейсбуку

Деталі інциденту

Однак, як стверджують активісти, замість полювання на ведмедицю, принц застрелив 17-річного бурого ведмедя, який мешкав в безлюдній території. Можливо, зробив це навмисно. Тварина кілька років перебувала під наглядом екологів.

Ймовірний документ, що дозволяє принцу полювання з 12 по 16 березня, потрапив в пресу. Там також є деталі про вбивство тварини.

Судячи з документів, за вбивство Артура принц отримав 592,8 рейтингових очок з 600 можливих. Це є рекордом в індустрії трофейного полювання. За відстріл ведмедя Емануель заплатив 7 тисяч євро, пишуть у The Guardian.



Розрахунок балів трофеїв / Фото Agent Green

В Agent Green назвали Артура, можливо, найбільшим ведмедем на території Євросоюзу.

Обережно! Фото 18+



Вбитий ведмідь Артур / Фото Agent Green

Що каже сам принц

Представники принца відмовилися від будь-яких коментарів пресі. У міністерстві навколишнього середовища Румунії заявили, що почали розслідування інциденту.

Там намагаються встановити, чому застрелили самця, а не самицю, серед підозр — браконьєрство.



Ведмідь Артур / Фото Agent Green