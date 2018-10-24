Принцеса Монако Шарлотта Казірагі вдруге стала мамою

У світі з'явилась ще одна королівська дитина: принцеса Монако Шарлотта Казірагі народила сина.

Як повідомляє People, пологи відбулись у вівторок, 23 жовтня. Дитина принцеси Монако при народженні мала 3,2 кілограми. За традицією, принцеса Шарлотта обрала клініку Грейс, названу на честь її бабусі – акторки та княгині Монако Грейс Келлі.

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Наразі королівська сім'я не розголошує інформації щодо імені дитини. Однак у ЗМІ припускають, що принцеса Шарлотта та її коханий кінопродюсер Димитрій Рассам назвуть сина в честь одного з королівських родичів.

Шарлотта дуже щаслива. Димитрій справді хороший чоловік,

– розповів інсайдер про подружжя.

Зазначимо, що принцеса Шарлотта Казірагі є внучкою легендарної акторки та княгині Грейс Келлі і короля Альберта ІІ. На початку березня вона заручилась з кінопродюсером Димитрієм Рассамі – нащадком актриси Кароль Буке. Це другий шлюб як для Шарлотти, так і для її обранця. Відомо, що принцеса Монако перебувала у стосунках з актором Гадом Ельмалех, від якого у 2013 році народила сина, а Димитрій Рассам теж був одружений з російською моделлю Машою Новосьоловою.