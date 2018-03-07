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Принцеса Монако заручилась з відомим продюсером, – ЗМІ

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Шарлотта Казірагі – принцеса Монако
Шарлотта Казірагі – принцеса Монако

Принцеса Монако Шарлотта Казірагі, яка є внучкою легендарної акторки Грейс Келлі та короля Альберта ІІ, заручилась із знаменитим кінопродюсером.

Про це повідомляє журнал Elle.

Напередодні вручення престижної кінопремії "Сезар" Димитрій Рассам освідчився принцесі Монако. Як відомо, 36-річний чоловік є знаним французьким продюсером та нащадком актриси Кароль Буке.

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За інформацією ЗМІ, Шарлотта Казірагі відповіла на пропозицію згодою. Відтак закохані вже в статусі нареченого та нареченої прийшли на церемонію "Сезар" в Парижі. Наразі в князівстві Монако не коментують інформацію про майбутнє весілля.

Для Шарлотти Казірагі це буде перший офіційний шлюб. Відомо, що вона перебувала у стосунках з актором Гадом Ельмалех, від якого у 2013 році народила сина. Димитрій Рассам теж був одружений. З російською моделлю Машою Новосьоловою він виховував доньку Дарину.


Принцеса Монако Шарлотта Казірагі та продюсер Димитрій Рассам

Теги: LifeStyle Кіно Монако
Джерело: 24 Канал
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