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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Принцеса Саудівської Аравії прикрасила обкладинку Vogue: фото

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Принцеса Саудівської Аравії Хайфа бінт Абдалла Аль Сауд
Принцеса Саудівської Аравії Хайфа бінт Абдалла Аль Сауд / Vogue Arabia

Принцеса Хайфа бінт Абдалла Аль Сауд прикрасила червневу обкладинку Vogue Arabia.

На одному з кадрів принцеса позувала за кермом автомобіля у пустелі. Це фото зробили не випадково – з наступного місяця жінки Саудівської Аравії зможуть водити машини і для цього їм не знадобиться дозвіл чоловіків.

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Боротьба жінок країни за право водити автомобіль тривала майже 30 років.

Принцеса Саудівської Аравії для Vogue Arabia

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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