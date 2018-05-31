Принцеса Саудівської Аравії прикрасила обкладинку Vogue: фото

Принцеса Хайфа бінт Абдалла Аль Сауд прикрасила червневу обкладинку Vogue Arabia.

На одному з кадрів принцеса позувала за кермом автомобіля у пустелі. Це фото зробили не випадково – з наступного місяця жінки Саудівської Аравії зможуть водити машини і для цього їм не знадобиться дозвіл чоловіків.

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Боротьба жінок країни за право водити автомобіль тривала майже 30 років.

Принцеса Саудівської Аравії для Vogue Arabia