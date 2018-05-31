Принцеса Саудівської Аравії прикрасила обкладинку Vogue: фото
Принцеса Хайфа бінт Абдалла Аль Сауд прикрасила червневу обкладинку Vogue Arabia.
На одному з кадрів принцеса позувала за кермом автомобіля у пустелі. Це фото зробили не випадково – з наступного місяця жінки Саудівської Аравії зможуть водити машини і для цього їм не знадобиться дозвіл чоловіків.
Читайте також: Скажи "ні" насильству: як жінки страждають у світі через брутальне знущання
Боротьба жінок країни за право водити автомобіль тривала майже 30 років.
Принцеса Саудівської Аравії для Vogue Arabia
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі