Принцеса Шарлотта стане подругою нареченої в принцеси Євгенії

Принцеса Йоркська Євгенія зі своїм нареченим-бізнесменом Джеком Бруксбенком вже почали основні підготування до весілля, яке відбудеться 12 жовтня. Наречена повідомила, що серед її "подруг" на весіллі буде 3-річна принцеса Шарлотта.

Про це повідомляють на The Express.

Внучка королеви Єлизавети II познайомилася зі своїм обранцем 8 років тому на відпочинку у Швейцарії. З тих пір закохані не розлучалися, а на початку 2018 року стало відомо про їхні заручини. Весілля пара запланувала на 12 жовтня 2018 року.

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Принцеса Йоркська Євгенія і Джек Бруксбенк

Днями принцеса Євгенія поділилась, що маленькими подругами нареченої стануть: дочка принца Вільяма і Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта; дочка Роббі Вільямса та Айди Філд, Теодора Роуз; дочка лорда Фреді Віндзора і його дружини Софі, Мод Віндзор; дочка Олівера і Зоуі де Живанши, Інес де Живанши. Щодо маленьких шаферів нареченого наразі немає жодної інформації.