20:23
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Принцеса Шарлотта стане подругою нареченої в принцеси Євгенії

441 Читать новость на русском
Принцеа Шарлотта на весіллі в принца Гаррі і Меган Маркл в ролі подруги нареченої
Принцеа Шарлотта на весіллі в принца Гаррі і Меган Маркл в ролі подруги нареченої / www.gettyimages.in

Принцеса Йоркська Євгенія зі своїм нареченим-бізнесменом Джеком Бруксбенком вже почали основні підготування до весілля, яке відбудеться 12 жовтня. Наречена повідомила, що серед її "подруг" на весіллі буде 3-річна принцеса Шарлотта.

Про це повідомляють на The Express.

Внучка королеви Єлизавети II познайомилася зі своїм обранцем 8 років тому на відпочинку у Швейцарії. З тих пір закохані не розлучалися, а на початку 2018 року стало відомо про їхні заручини. Весілля пара запланувала на 12 жовтня 2018 року.

Читайте також: Стало відомо ім'я новонародженої правнучки королеви Єлизавети II


Принцеса Йоркська Євгенія і Джек Бруксбенк

Днями принцеса Євгенія поділилась, що маленькими подругами нареченої стануть: дочка принца Вільяма і Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта; дочка Роббі Вільямса та Айди Філд, Теодора Роуз; дочка лорда Фреді Віндзора і його дружини Софі, Мод Віндзор; дочка Олівера і Зоуі де Живанши, Інес де Живанши. Щодо маленьких шаферів нареченого наразі немає жодної інформації.


Принцеа Шарлотта на весіллі в принца Гаррі і Меган Маркл в ролі подруги нареченої

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Діти Королівське весілля Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хактивіст про кібербезпеку України: не можна підвищити ефективність порожнечі
сьогодні, 19:01 Хактивіст про кібербезпеку України: не можна підвищити ефективність порожнечі
Євгенія Мазур 323
Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
сьогодні, 18:00 Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
Іван Яковина 371
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
537
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
сьогодні, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
сьогодні, 17:10 Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
Злой Одессит 679
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук