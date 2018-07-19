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Принцеса Євгенія запросила на весілля всіх бажаючих, але існує одна умова

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Принцеса Йоркська Євгенія і її наречений Джек Бруксбенк
Принцеса Йоркська Євгенія і її наречений Джек Бруксбенк / www.royal.uk

Принцеса Йоркська Євгенія і її наречений Джек Бруксбенк запросили на своє весілля 1200 офіційних осіб, а також всіх бажаючих, один з яких може виграти запрошення у лотереї.

Такою новиною поділилась прес-служба Букінгемського палацу, де зазначила, що пара наречених буде рада бачити 1200 вже запрошених осіб на весіллі 12 жовтня 2018 року. Також вони нададуть можливість завітати на весілля будь-якому жителю Великобританії незалежно від громадянства, який виграє своє запрошення у лотереї.

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Для цього всім бажаючим потрібно заповнити форму заявки та чекати на результати розіграшу 8 серпня. Щасливець разом з іншими запрошеними зможе побачити прибуття наречених у Віндзорський замок, послухати пряму трансляцію святкового богослужіння і побачити початок процесії, коли пара буде відправлятись на кареті із території замку в кінці весільної церемонії.

 

27-річна внучка королеви Єлизавети II перебувала в стосунках з Джеком Бруксбенком вже сім років, а в січні цього року пара заручилась. Весілля принцеси Євгенії і бізнесмена Джека Бруксбенка відбудеться цієї осені, 12 жовтня, у Віндзорському замку в каплиці Святого Георгія – там же, де в травні вінчалися принц Гаррі і Меган. Також, як і Гаррі з Меган, наречена принцеса Євгенія є дев'ятою в лінії успадкування трону.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Королівське весілля Великобританія Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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