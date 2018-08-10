Принцеси Беатрис і Євгенія знялися в елегантній фотосесії для Vogue

Принцеси Йоркські Беатрис і Євгенія стали героїнями британського Vogue – вони дали інтерв’ю та знялися у стильній фотосесії.

У фотосеті знялися також собаки принцес. Беатрис і Євгенія зізналися, що обожнюють проводити час із своїми улюбленцями.

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Елегантна зйомка відбувалася як у палаці, так і на його території – у саду.

Принцеси Беатрис і Євгенія для Vogue

Як відомо, в жовтні відбудеться ще одне королівське весілля – заміж за Джека Бруксбанка вийде принцеса Євгенія.

Незважаючи на те, що до церемонії буде прикута увага ЗМІ та громадськості, Євгенія каже, що не відчуває стресу через це.

"Це дуже вимотує, тому що ви хочете, щоб все було досконалим, але потім ви розумієте, що будете жити з людиною, яку любитимете завжди, і все інше не має значення", – відзначила вона в інтерв’ю.

Допис, поширений British Royal Family FANPAGE (@britishxfamily) 8 Сер 2018 р. о 9:11 PDT

Допис, поширений British Royal Family (@royal.monarch) 8 Сер 2018 р. о 7:00 PDT