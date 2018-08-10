20:04
10 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
27°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    26°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вибори... і Путін на пєрєдєржкє. Водку під колодку
Вєсті Кремля
21:27, 9 серпня
Вєсті.UA. Порошенко рівняється на вождя народів. Гриценко вляпався
Вєсті.UA
19:55, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Принцеси Беатрис і Євгенія знялися в елегантній фотосесії для Vogue

303 Читать новость на русском
Принцеси Беатрис і Євгенія для Vogue
Принцеси Беатрис і Євгенія для Vogue / Vogue

Принцеси Йоркські Беатрис і Євгенія стали героїнями британського Vogue – вони дали інтерв’ю та знялися у стильній фотосесії.

У фотосеті знялися також собаки принцес. Беатрис і Євгенія зізналися, що обожнюють проводити час із своїми улюбленцями.

Читайте також: У принцеси Беатріс неочікувано виявили секретний профіль в Instagram: фотодоказ

Елегантна зйомка відбувалася як у палаці, так і на його території – у саду.

Принцеси Беатрис і Євгенія для Vogue

Як відомо, в жовтні відбудеться ще одне королівське весілля – заміж за Джека Бруксбанка вийде принцеса Євгенія.

Незважаючи на те, що до церемонії буде прикута увага ЗМІ та громадськості, Євгенія каже, що не відчуває стресу через це.

"Це дуже вимотує, тому що ви хочете, щоб все було досконалим, але потім ви розумієте, що будете жити з людиною, яку любитимете завжди, і все інше не має значення", – відзначила вона в інтерв’ю.

 

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук