Принциповість позиції: чи можуть українські спортсмени їхати на змагання до Росії

Спортом №1 в Україні залишається футбол. Відтак якщо щось стається у футболі (чи навколо нього), то про це дізнаються всі. Особливо якщо це стосується відносин між Україною та Росією. Та поза футболом є чимало українсько-російських відносин у спорті, які потребують визначення.

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Адже одна справа, коли росіянам ввижається прапор України на синьо-жовтих щитках Євгена Хачеріді у матчі в Москві. Або коли вони вважають неповагою, що український захисник не обернувся до прапора Росії під час виконання гімну РФ. Про "Слава Україні!" від хорватських футболістів і згадувати намарно – це стало одним із символів Чемпіонату світу з футболу у Росії, які ще раз нагадали всіх про війну в Україні, яку розв’язала Росія.

Але одна справа – що думають росіяни. Зовсім інша – що відбувається в Україні та з українськими спортсменами. 14 березня 2018 року міністр молоді та спорту України Ігор Жданов видав наказ № 1065 "Щодо заборони участі національних збірних команд України у спортивних заходах на території Російської Федерації". Там чітко вказано

заборонити:

планування та проведення навчально-тренувальних зборів на території Російської Федерації

участь членів національних збірних команд України з видів спорту в усіх спортивних змаганнях, які проводяться на території Російської Федерації.

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Та чинним цей наказ існував не довго. Менше ніж за місяць – 11 квітня – Ігор Жданов видав новий наказ № 1554, який скасував дію наказу № 1065. Назву він носить таку ж, як і попередній. От тільки якщо в першому мова йшла про те, щоб повністю заборонити участь українських спортсменів у змаганнях в Росії, то в другому мова йде про те, щоб "заборонити здійснювати фінансування за кошти Державного бюджету України проведення навчально-тренувальних зборів на території Російської Федерації, участь членів національних збірних команд України з видів спорту в усіх спортивних змаганнях, які проводяться на території Російської Федерації". Відтак виходить що участь брати можна – але за свої кошти (або спонсорські). Держава на це гроші не дасть. Але це вже не заборона участі, що є суттєвою різницею.

На такий крок міністерство було змушено піти під тиском спортсменів та федерацій. Адже в Росії відбувається чимало міжнародних змагань, які необхідні для здобуття ліцензій для участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо.

Третя сторона у цій всій ситуації – самі українські спортсмени. І їх ставлення до участі в змаганнях на території Росії. З 1 до 25 листопада в російському Ханти-Мансійську відбудеться чемпіонат світу з шахів серед жінок. Участь беруть 64 шахістки, у тому числі й п’ятеро українок: сестри Анна та Марія Музичук, Анна Ушеніна, Наталія Жукова та Ірина Яновська-Гапоненко. Здавалося, що б тут такого? Якби не один інцидент з Анною Музичук наприкінці 2017 року. Тоді вона відмовилася від участі у чемпіонаті світу з шахів у Саудівській Аравії через небажання "ризикувати життям і носити весь час абайю". При цьому через це вона втратила титули чемпіонки світу з бліцу та рапіду.

Я готова виступати за мої принципи та пропустити подію, де за п'ять днів я могла заробити більше, ніж за десять подій разом узятих,

– заявила тоді Анна Музичук.

Варто додати, що цей пост зібрав 169 тисяч лайків, 76 тисяч поширень та 21 тисячу коментарів, тим самим ставши найпопулярнішим дописом в українському сегменті Facebook.

28 серпня 2018 року. Анна Музичук їде до Росії на змагання. Жодного повідомлення про відмову від участі немає. Відмова носити абайю важливіша за змагання в країні, яка винна у вбивстві понад 10 тисяч українців під час захоплення Криму та війни на Донбасі, яка триває з 2014 року?

Та дехто зі спортсменів не просто їде на змагання до Росії, а й до окупованого Криму. Серед них і призер Олімпіади 2008 року Олексій Пригоров, який виступав на змаганнях поблизу Ялти 18 серпня 2018 року. А також футболіст Олексій Курілов, який тепер виступає за клуб з так званого чемпіонату Криму. Він, до речі, виступав за збірні України усіх вікових категорій. окрім національної.

Спортсмени, як і будь-яка людина – вільні у своєму виборі. І чи їхати на змагання до Росії – теж їх вибір. Але й в цьому питанні можна було показати свою принциповість.