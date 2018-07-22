Принцу Джорджу – 5 років: як підростає спадкоємець престолу у милих фотографіях

Принц Джордж Кембриджський сьогодні, 22 липня, святкує своє 5-річчя. Найстарший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма ще з пелюшок зачаровував прихильників британської родини своєю харизматичністю та вольовим характером.

Принц Джордж народився у госпіталі святої Марії в Лондоні о 18 годині 24 хвилини за київським часом (о 16:24 — за місцевим) 22 липня 2013 року. При народженні хлопчик важив 8 фунтів 6 унцій (близько 3,8 кг). Пологи у Кейт Міддлтон приймала ціла команда медиків на чолі з гінекологом Маркусом Сетчеллем.

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Маленький Джордж став першою дитиною у герцогів Кембриджських та займає третє місце у лінії спадкування престолу (після діда принца Чарльза та батька принца Вільяма). Ще з перших місяців після свого народження він подорожував зі своїми батьками під час офіційних візитів та урочистих заходів.

З раннього віку його привчили одягати на всі заходи незалежно від погодніх умов шорти, які згідно з королівським протоколом потрібно носити юним хлопчикам. Батьки 5-річного Джорджа стараються завжди одягати свого сина стильно і правильно, чудово підкреслюючи імідж сім’ї Кейт Міддлтон. Зараз в іменинника-принца є 3-річна сестричка принцеса Шарлотта та кількамісячний братик принц Луї.

Пропонуємо поглянути, як зростає майбутній наслідник королівського престолу принц Джордж у миловидних світлинах.



Народження принца Джорджа 22 липня 2013 року



Принц Джордж з батьками Кейт Міддлитон і принцом Вільямом у серпні 2013-го



Хрещення принца Джорджа 23 жовтня 2013 року



Перший візит принца Джорджа у Нову Зеландію та Австралію в квітні 2014 року



Принц Джордж на Gigaset Charity Polo Match в Англії в червні 2015 року



Принц Джордж на святкуванні 90-річчя королеви Єлизавети II в липні 2016-го



Принц Джордж на Royal International Air Tattoo в Англії у липні 2016 року



Принц Джордж під час офіційного візиту в Канаді, вересень 2016 рік



Принц Джордж на Trooping the Colour parade в червні 2017 року

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Принц Джордж під час офіційного візиту в Польщі у липні 2017-го



Принц Джордж на Trooping the Colour parade в червні 2018 року



Принц Джордж на Maserati Royal Charity Polo Trophy в червні 2018-го



Принц Джордж на хрестинах принца Луї в липні 2018 року