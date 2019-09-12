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      Пріорітети нової команди МОН: шкільна реформа для всіх та фінансування ВНЗ по-новому

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      Ганна Новосад
      Ганна Новосад / https://www.pravda.com.ua/

      Нова очільниця Міністерства освіти і науки Ганна Новосад не збирається відмовлятися від досягнень своєї попередниці. А ще збирається провести реформу дошкільної освіти та взятися за вищу школу.

      Зокрема, і у системі фінасування для того, щоб гроші з держави давали популярним університетам за принципом "гроші ходять за студентами". Про це розповіли на пресконференції міністерки освіти і науки Ганни Новосад.

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      "Багато було питань до мене, чи не зупините ви реформу, чи не повернете ви її назад, що ви думаєте про нову українську школу. Я як людина, яка працювала з міністром Гриневич, абсолютно поділяю цінності, закладені в реформу", – заявила Новосад.

      В пріоритеті нової команди – поширити досягнення НУШ у молодших класах на середні та старші класи. І не з 2023 року, як планувалося, а раніше. Мовляв, цього хочуть самі батьки.

      Ефективний ранній розвиток – це те, що може прищепити дитині ті навички і вміння ... які будуть вкрай потрібні в школі і без яких складно буде успішно вчитися,
      – зазначила міністерка.

      Також своїм завданням на новій посаді Новосад назвала переорієнтування системи освіти на потреби людини, адаптація її до світу, що швидко змінюється.

      Ми всі маємо бути готові до того, що скоро потреба в окремих професіях зникне, і нам потрібно буде перенавчатися і змінювати кваліфікацію. У такому прискореному світі єдина можливість залишатися успішним і конкурентним – вміти вчитися протягом життя і мати доступ до якісної системи освіти. На це ми хочемо спрямувати наші зусилля, 
      – додала керівниця МОН.

      Також нова міністерка освіти представила команду тих, з якими буде втілювати заплановане:

      1. Юрій Полюхович перший заступник міністра; займатиметься питаннями науки і інновацій.
      2. Єгор Стадний – заступник міністра; займатиметься питаннями вищої освіти і освіти дорослих.
      3. Петро Коржевський – заступник міністра; займатиметься питаннями розвитку професійної освіти.
      4. Любомира Мандзій – заступник міністра; відповідатиме за шкільну і дошкільну освіту.
      5. Оксана Макаренко – відповідатиме за впровадження інноваційних методик.
      6. Максим Ярмистий – заступник міністра; відповідатиме за прозорість роботи Міністерства.

      Колишня очільниця Міністерства освіти та науки України Лілія Гриневич заявила, що найголовніше у роботі Ганни Новосад – здобути підтримку нового парламенту та Кабінету Міністрів.

      Пресконференція Міністра освіти і науки Ганни Новосад: дивіться відео 24 каналу

       

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      Теги: Новини України Ганна Новосад Міністерство освіти та науки України Освіта
      Джерело: 24 канал
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