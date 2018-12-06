Припинення дії Договору про дружбу з Росією – ще не повний розрив з агресором, – експерт

Припинення дії Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією не можна вважати повним розривом стосунків з Росією. Москва може у відповідь зробити все, що завгодно. Але не зараз.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Петро Олещук.

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Повним розривом стосунків з Росією буде припинення дипломатичних стосунків, не кажучи вже про офіційне оголошення війни. А припинивши дію договору про дружбу, ми просто уникаємо шизофренічної ситуації, коли Україна одночасно воює з Росією, а при цьому має з нею "дружбу". Об’єктивно цей договір припинив свою дію в березні 2014 року, коли Росія анексувала Крим і потім окупувала частину Донбасу. Чим і порушила цей договір,

– наголосив Петро Олещук.

В цьому випадку, вважає політолог, Кремль діятиме по ситуації. Як у випадку із санкціями – в Москві довго чекали, перш ніж ввели антиукраїнські санкції у відповідь на наші. І на розірвання договору про дружбу можуть відреагувати тоді, коли Кремлю це буде потрібно. Приміром, перед виборами в Україні. При цьому, за словами Олещука, на ситуацію в Азовському морі це також не вплине. Там діють інші договори. Але розірвання договору про дружбу може стати додатковим фактором. Росія може це використати для посилення агресії.

Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада підтримала проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією. За це рішення з технічно-юридичними правками проголосували 277 нардепів. 108 нардепів з фракції БПП, 72 – з фракції "Народний фронт", 34 – позафракційні, 17 представників "Самопомочі" та 16 – від "Батьківщини". Натомість не голосувала у повному складі фракція "Опозиційний блок", із групи "Воля народу" "за" були 6 депутатів, а з групи "Відродження" – 4 парламентарі.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляв, що Україна найближчим часом хоче розірвати близько 40 угод з Росією. До прикладу, розглядається можливість розірвання угоди з Кремлем про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

Що відомо про Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ?Це угода між Україною та Російською Федерацією, в якій закріплюються принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Договір було підписано у Києві 31 травня 1997 Президентом України Леонідом Кучмою та Президентом Російської федерації Борисом Єльциним. Фактично договір є чинним, але анексія Криму Росією та початок військової інтервенції на Донбасі ставить під сумнів виконання цього договору з боку Росії як політично, так і фактично.



У січні 2018 року у Держдумі РФ заявили, що хочуть денонсувати договір про дружбу РФ та України в частині визнання кордонів.



17 вересня Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення дії договору про дружбу з Росією на наступні 10 років. А 3 грудня він вніс у Верховну Раду законопроект №0206 про припинення дії цього договору. Законопроект було позначено як невідкладний, а це означає, що після завершення попереднього розгляду його мали включити до порядку денного найближчого пленарного засідання ВР та розглянути позачергово.