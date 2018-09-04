Припинення виплати пенсій переселенцям є незаконним: рішення Верховного Суду

Велика палата Верховного Суду України відхилила апеляцію Пенсійного фонду і таким чином визнала незаконними відмови відділеннями Пенсійного фонду виплачувати пенсії тимчасово переміщеним особам (переселенцям).

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на координаторку з адвокації організації "Право на захист" Дарину Толкач, яка виступила ініціатором судового процесу.

Так, Велика палата залишила чинним рішення суду першої інстанції, згідно з яким припинення виплат пенсій переселенцям на підставах, не передбачених законом, вважається неправомірним. Це стосується і так званої верифікації пенсіонерів-переселенців за "списками СБУ".

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Суть справи полягала у тому, що переселенці звертаються до суду і намагаються довести незаконність дій Пенсійних фондів, які припиняють здійснювати їм пенсійні виплати на підставах, які не передбачені законом про загальнообов'язкове пенсійне страхування,

– розповіла Толкач.

За її словами, Верховний Суд ухвалив рішення у так званій показовій справі, тому це рішення застосовуватиметься до всіх подібних позовів переселенців до органів Пенсійного фонду.

До слова, з 1 січня 2019 року на пенсію у 60 років зможуть вийти тільки ті українці, хто має щонайменше 26 років стажу. Це передбачено пенсійною реформою.

Які пенсіонери входять до "списків СБУ"? У 2016 році через підозри СБУ без пенсії опинилися тисячі вимушено переміщених осіб, мовляв, ті проживають на непідконтрольних державі територіях. Як відомо, таким пенсіонерам Україна вирішила виплатити гроші після звільнення окупованих територій.