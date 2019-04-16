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      Припинення військової і цивільної співпраці Росії та НАТО: з'явилася реакція Альянсу

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      Припинення військової і цивільної співпраці Росії та НАТО: з'явилася реакція Альянсу
      Припинення військової і цивільної співпраці Росії та НАТО: з'явилася реакція Альянсу / Фото з відкритих джерел

      НАТО спростувало заяву заступника голови МЗС РФ Олександра Грушка про те, що Альянс і Росія повністю припинили співпрацю. В міжнародній організації наголосили, що у двовекторній політиці щодо Москви нічого не змінилося.

      Про це повідомила прес-секретар НАТО Оана Лунгеску, передає сайт DW.

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      Нагадаємо, що напередодні Росія заявила, що повністю припиняє співпрацю з НАТО по цивільній та військовій лінії. "НАТО саме відмовилося від позитивного порядку денного у відносинах з Росією. Його не існує. І поки немає ознак того, що в НАТО знають, як виходити з цього глухого кута", – сказав російський дипломат Грушко. 

      На цю заяву Оана Лунгеску зазначила, що в березні 2014 року НАТО, у зв'язку з агресивними діями Росії проти України, повністю призупинила практичне співробітництво з РФ, зберігши при цьому канали для військового і політичного діалогу. Відтоді ситуація не змінилася.

      Позиція НАТО не змінилася. Щодо Росії Північноатлантичний альянс дотримується двовекторного підходу: потужне стримування й оборона при збереженні серйозного діалогу,
      – сказала вона. 

      Лунгеску додала, що НАТО готове до діалогу з Росією, щоб роз'яснити позначення позицій Альянсу, зниження ризиків і посилення прозорості.

      Однією із причин загострення взаємин між НАТО та Росією є агресія Кремля проти України та її дії у Чорному морі. Зокрема, США та інші країни-члени НАТО вже найближчим часом можуть домовитись про новий рівень допомоги для України. У США розуміють, що поки зробили не все, що було "у їхніх силах".

      Що таке НАТО?Це військово-політичний союз North Atlantic Treaty Organization, був створений 69 років тому у Вашингтоні. З того часу альянс стоїть на сторожі безпеки країн-членів та партнерів, серед яких й Україна. Членами НАТО є 29 країн Північної Америки та Європи. Штаб-квартира розташована у Брюсселі (Бельгія).

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      Теги: Новини політики Новини Росії НАТО
      Джерело: 24 канал
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