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      "Припиніть імітувати підтримку науки": відомий фізик гнівно відреагував на фонд Порошенка

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      "Фонд президента України" був створений за два місяця до старту передвиборчої кампанії і два тижні до прийняття державного бюджету. Його метою є надання грантів молодим вченим. Президент просить Кабмін виділити з казни на нього аж мільярд гривень, а це – 36 мільйонів доларів.

      "Вони вже прописали, що це буде: підключення інтернету в сільських школах, автобуси заводу "Богдан", якого кінцевим бенефіціаром є Порошенко. І там же з'являється цікава стаття видатку. Це можливість податкової компенсації громадянам за споживання газу. Тобто, це ніщо інше як давати хабарі людям перед виборами", – розповіла народна депутатка з фракції "Самопоміч" Олена Сотник. 

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      За дивним збігом фонд створюють просто напередодні виборів. Що є ще одним аргументом на користь того, що піклуються не про молодих учених, а про передвиборчу кампанію президента.

      Будь-яка дія президента, яка фінансується, може розглядатися як підкуп виборця, як фінансування його піар-дій і різних заходів, які впливають на виборчу компанію. Це один із прикладів використання адмінресурсу, тому що саме адмінповноваження дають можливість мати фонди, їх використовувати та створювати собі репутаційні переваги,
      – зазначив політичний експерт Сергій Гайдай.

      27 років незалежності наукові дослідження і розробки молодих українських вчених мало кому були потрібні. Їх постійно недофінансовували. А науковці виїжджали з країни, і раптом – мільярд для підтримки освітніх та наукових програм. Обурені навіть самі молоді учені. Гнівний пост написав відомий фізик і популяризатор науки в Україні Антон Сененко.

      "Шановні депутати, урядовці, шановний Петро Олексійович. Припиніть імітувати підтримку науки (ні, Володимире Борисовичу, селфі на фоні конструкторів LEGO не роблять з вас прибічника сучасних технологій). Хочете допомогти молоді – не жахайте її. Бо її лякає не стільки нестача коштів, скільки популісти при владі", – йдеться у повідомлені.

      Молодий вчений називає мільярд президента передвиборчим піаром. На справжню реформу наукової сфери у грошах завжди відмовляли, наприклад, 90 мільйонів на Національний фонд досліджень не знайшли. А тут – знайшли, та аж стільки. На гранти, інтернет і автобуси.

      "Кошти, один мільярд, було б раціональніше завести на зарплатну частину і на Нацфонд досліджень. Заробітні плати є невеличкі, їх треба підвищувати. Наприклад, асистент – це 4900, доцент – це 6000. Це оклад. Ідея однозначно позитивна", – розповів голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки Юрій Кращенко.

      Шкода лишень що шанс у молодих учених з'являється лише раз на 5 років і лише у бюджетну ніч.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Петро Порошенко Верховна Рада Законодавство Бюджет-2019 наука
      Джерело: 24 канал
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