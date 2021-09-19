Природне диво чи проблема: у Дніпрі на ріці утворився новий острів – промовисті фото
Джерело:11 канал
Прямісінько посеред ріки у Дніпрі утворився невеликий новий острівець. Він розташований неподалік Січеславської Набережної.
На цьому клаптику суші навіть з'явилася рослинність, там розгулюють чайки. Місцеві мешканці по-різному реагують на утворення такого клаптика суші серед води. Та все ж більшість цікавляться, чи безпечною є його поява.
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Екологи закликали ліквідувати острівець
Утворення острова прокоментував доктор біологічних наук Григорій Шматков. За його словами, ніякого дива немає: мовиться про серйозну екологічну небезпеку. До неї, мовляв, призвели людська діяльність та безвідповідальність містян. Адже на утворення таких островів впливають, зокрема, каналізаційні викиди, які містять глину.
Справді, поблизу згаданого острівця у Дніпрі якраз є стоки міської дощової каналізації. Ба більше, поруч розташовані низка ресторанів. Все це стимулює поширення рослин: вони закріплюються на дні й доростають аж до поверхні. Все це несе небезпеку. Тому, за словами Шматкова, острівець потрібно ліквідувати.
При утворенні таких островів на поверхні та у повітрі розвиваються бактерії, починається процес розкладання. Очевидно, відбувається виділення токсичних речовин та газів. Боюсь, таке може статися із цим острівцем,
– пояснив він.
Острівець утворився посеред Дніпра / Скриншот з відео
Екологи попередили про небезпеку / Скриншот з відео
Як на появу острова реагує влада
У регіональному управлінні водних ресурсів області відповіли, що насамперед, аби щось демонтувати, потрібні гроші. Крім цього, потрібно отримати й спеціальний дозвіл на виконання зазначених робіт. До того ж, потрібно спочатку довести, що ця ділянка може бути небезпечною. "Якщо еколог сказав, що це небезпечне явище, хай доведе це", – прокоментував Ігор Потапенко, заступник начальника управління.Зверніть увагу! Натомість у міській раді Дніпра повідомили, що проблема річки – не належить до сфер їхньої компетенції. Тож наразі острів залишається в акваторії Дніпра.