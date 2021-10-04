"Прискакав послухати класику": в Одесі біля музичної школи помітили богомола

На Середній в Одесі богомол прискакав до музичної школи. У мережі жартують, що комаха хотіла послухати класичну музику.

Богомола помітили 4 жовтня. У мережі з'явилось відео, де він сидить на трубі й начебто прислухається.

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Прийшов послухати музику

На записі видно, як богомол повільно повзе по трубі, що біля музичної школи. Згодом він обертається і дивиться в камеру. Опісля знову обережно повзе.

Людей розвеселила ситуація й вони жартують, що комаха, мабуть, прискакала, щоб послухати класику.

Богомол біля музичної школи: дивіться відео

Рідкісний богомол в одеському парку