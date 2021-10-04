"Прискакав послухати класику": в Одесі біля музичної школи помітили богомола

4 жовтня 2021 , 20:21
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Джерело:

телеграм "Компас Одесса"

На Середній в Одесі богомол прискакав до музичної школи. У мережі жартують, що комаха хотіла послухати класичну музику.

Богомола помітили 4 жовтня. У мережі з'явилось відео, де він сидить на трубі й начебто прислухається. 

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Прийшов послухати музику

На записі видно, як богомол повільно повзе по трубі, що біля музичної школи. Згодом він обертається і дивиться в камеру. Опісля знову обережно повзе.

Людей розвеселила ситуація й вони жартують, що комаха, мабуть, прискакала, щоб послухати класику.

Богомол біля музичної школи: дивіться відео

Рідкісний богомол в одеському парку

  • У парку Шевченка в Одесі люди помітили деревного закавказького богомола.
  • Відомо, що комаху в Україні зустріти дуже важко, бо клімат для цього виду богомолів тут захолодний.
  • У мережі опублікували фото, де комаха сидить на дереві, автівці та навіть у когось на руці.
  • Вперше на наших територіях богомола помітили понад 100 років тому.
Автор: Марта Кушка