"Прискакав послухати класику": в Одесі біля музичної школи помітили богомола
4 жовтня 2021 , 20:21Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Компас Одесса"
На Середній в Одесі богомол прискакав до музичної школи. У мережі жартують, що комаха хотіла послухати класичну музику.
Богомола помітили 4 жовтня. У мережі з'явилось відео, де він сидить на трубі й начебто прислухається.
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Прийшов послухати музику
На записі видно, як богомол повільно повзе по трубі, що біля музичної школи. Згодом він обертається і дивиться в камеру. Опісля знову обережно повзе.
Людей розвеселила ситуація й вони жартують, що комаха, мабуть, прискакала, щоб послухати класику.
Богомол біля музичної школи: дивіться відео
Рідкісний богомол в одеському парку
- У парку Шевченка в Одесі люди помітили деревного закавказького богомола.
- Відомо, що комаху в Україні зустріти дуже важко, бо клімат для цього виду богомолів тут захолодний.
- У мережі опублікували фото, де комаха сидить на дереві, автівці та навіть у когось на руці.
- Вперше на наших територіях богомола помітили понад 100 років тому.