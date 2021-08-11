Прислали похоронний вінок активісту з Києва: хто може йому погрожувати

Київський юрист і активіст Владислав Дулапчій 10 серпня отримав похоронний вінок. Він вважає, що це погрози з боку фірм, які, ймовірно, займаються незаконним видобутком піску у Вишгородському районі.

На похоронному атрибуті була стрічка з 2 написами "Життя – пісок". Активіст після цього написав заяву до поліції.

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Хто міг прислати вінок

Дулапчій звинуватив у надсиланні вінка людей із кількох компаній. Всі вони займаються видобутком піску.

Цей подарунок я отримав від посіпак таких компаній як, СОБІ, "РічПорт", "КВ Центр" та інших, які розкрадають державні надра та здійснюють, на мою та моїх колег думку, незаконну діяльність в межах Вишгорода та Вишгородського району,

– сказав активіст.

Також чоловік додав, що він із колегами неодноразово звертався у поліцію з повідомленнями про незаконний видобуток піску. У зверненнях мовилося про згадані компанії. Але, мовляв, реакції правоохоронних органів на ці заяви не було.

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Чи можливе покарання за таке

Правоохоронці можуть розслідувати цей випадок за статтею про вимагання з погрозою вбивства. Вона передбачає покарання у вигляді ув'язнення на термін від 5 до 10 років в'язниці. Проте наразі невідомо чи відкривали кримінальне провадження.

Що писали про активіста раніше

28 квітня повідомляли, що Владислав Дулапчій створив, ймовірно, сатиричну петицію. Він пропонував зміни назву проспекту Науки на честь Іллі Киви.

Це сталося після того, як одіозний нардеп захистив докторську дисертацію. Згодом повідомили, що Кива у своїй кандидатській використав довідку з підробленим підписом.