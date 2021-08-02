Зловмисник вимагав віддати йому вигаданий борг – 15 тисяч доларів. Його затримали під час отримання частини грошей.

Інший випадок Погрожував вбивством: на Закарпатті затримали чоловіка за вимагання 10 тисяч доларів – відео

В записці казав, що вб'є

Слідчі встановили, що чоловік надіслав потерпілій похоронний букет. Вона його отримала в салоні краси, де працює.

До букета була прикріплена записка, де мовилося, що в разі відмови віддати 15 тисяч доларів, він її покарає. Зокрема чоловік, ймовірно, писав, що вб'є свою колишню співмешканку та застосує фізичне насильство до її близьких родичів.

Оскільки жінку це налякало, вона погодилася передати частину коштів. Тоді під час передачі 8 тисяч доларів чоловіка затримали правоохоронці. Слідчі ДБР оголосили йому про підозру того ж дня.



Правоохоронці працюють на місці передачі коштів / Фото Прокуратури Харківщини

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці розслідують цей випадок за статтею про вимагання з погрозою вбивства. Якщо вину затриманого зможуть довести в суді, йому загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

Наразі йому вже обрали запобіжний захід. Суд зловмисник чекатиме в СІЗО без права внесення застави.

Зверніть увагу! 14 липня повідомили, що в Одесі направили до суду справу про вимагання грошей у гомосексуалів. За даними слідчих, банда представлялася правоохоронцями та погрожувала розправою геям.