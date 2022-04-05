Приставляв зброю, неодноразово ґвалтував і бив: ще один випадок звірства окупанта на Харківщині

У селищі Мала Рогань на Харківщині окупант неодноразово бив і ґвалтував 31-річну жінку. Потерпіла не могла вирватися, бо нелюд тримав зброю біля її голови.

Окупант знайшов жінку у школі, де вона ховалася разом із своєю 5-річною донькою, матір'ю та сестрою. Свої звірства він пояснював тим, що жінка йому нібито нагадувала дівчину, з якою він ходив колись до школи.

Про це повідомила уповноважена з Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 5 квітня.

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Тримаючи зброю біля її голови, рашист неодноразово вчиняв сексуальне насильство стосовно жінки,

– пише Денісова.

Окрім того, окупант розрізав жінці шию та щоку ножем, відрізав волосся, бив її книгою по обличчю.

На щастя, жінці разом із сім'єю вдалося вибратися з пекла, коли рашисти пішли. Люди дісталися пішки до Харкова, де їм надали необхідну медичну допомогу.

Денісова наголошує, що вчинення сексуального насильства в умовах війни є військовим злочином та порушенням принципів міжнародного гуманітарного права. Вона звернулась до Комісії ООН, аби факти звірства окупантів врахували.

Схожий випадок на Харківщині

До слова, на Харківщині зафіксували ще один випадок зґвалтування. Окупант понад тиждень знущався з 29-річної жінки, яка доглядала за лежачою матір'ю. Згодом їй вдалося вирватися.