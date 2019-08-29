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      Пристайко: Ми не можемо і не будемо вести нескінченні переговори в різних форматах

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      Вадим Пристайко, новий голова МЗС
      Вадим Пристайко, новий голова МЗС / "Радіо Свобода"

      Україна не може собі дозволити постійно вести переговори в різних форматах для досягнення миру і стабільності. Натомість потрібно досягати миру і стабільності.

      Про це заявив призначений під час першого засідання нової Ради 29 серпня на посаду міністра закордонних справ України Вадим Пристайко. 

      Читайте також: Рада обрала нового голову МЗС, ним став Вадим Пристайко

      "Нам потрібні мир і стабільність – все те, що краде у нас війна. Ми не можемо і не будемо вести нескінченні переговори в різних форматах", – наголосив міністр.

      При цьому він зауважив, що цінує роботу, виконану попередниками: "Вірю, що завдяки впертості, обережності, іноді хитрощам наших попередників і, безумовно, підтримки наших партнерів нам вдалося запобігти катастрофі – повномасштабній війні з Росією"

      Ця масштабна війна, на думку Пристайка, могла б спричинити "повну дезінтеграцію і зникнення України з міжнародної арени".

      Нагадаємо, президент Зеленський розглядав Пристайка на посаду голови зовнішньополітичного відомства ще у липні і навіть вніс його кандидатуру до Ради. Та тоді депутати не звільнили Клімкіна і, відповідно, не розглядали йому заміну.

      Вадим Пристайко – хто це? Політик, дипломат, який має досвід роботи у структурі українського МЗС. У 2012 – 2014 роках працював послом України в Канаді. З 2014 року був першим заступником міністра закордонних справ. З 2017 і досі очолював місію України при НАТО. Дипломатичний ранг Пристайка – Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу.

      Детальніше з біографією Вадима Пристайка Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

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      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Вадим Пристайко Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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