Пристайко: Ми не можемо і не будемо вести нескінченні переговори в різних форматах

Україна не може собі дозволити постійно вести переговори в різних форматах для досягнення миру і стабільності. Натомість потрібно досягати миру і стабільності.

Про це заявив призначений під час першого засідання нової Ради 29 серпня на посаду міністра закордонних справ України Вадим Пристайко.

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"Нам потрібні мир і стабільність – все те, що краде у нас війна. Ми не можемо і не будемо вести нескінченні переговори в різних форматах", – наголосив міністр.

При цьому він зауважив, що цінує роботу, виконану попередниками: "Вірю, що завдяки впертості, обережності, іноді хитрощам наших попередників і, безумовно, підтримки наших партнерів нам вдалося запобігти катастрофі – повномасштабній війні з Росією"

Ця масштабна війна, на думку Пристайка, могла б спричинити "повну дезінтеграцію і зникнення України з міжнародної арени".

Нагадаємо, президент Зеленський розглядав Пристайка на посаду голови зовнішньополітичного відомства ще у липні і навіть вніс його кандидатуру до Ради. Та тоді депутати не звільнили Клімкіна і, відповідно, не розглядали йому заміну.

Вадим Пристайко – хто це? Політик, дипломат, який має досвід роботи у структурі українського МЗС. У 2012 – 2014 роках працював послом України в Канаді. З 2014 року був першим заступником міністра закордонних справ. З 2017 і досі очолював місію України при НАТО. Дипломатичний ранг Пристайка – Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу.

Детальніше з біографією Вадима Пристайка Ви можете ознайомитися за цим посиланням.