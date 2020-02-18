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      Пристайко підтвердив, що Україна вже обговорює спільну поліцейську місію на Донбасі

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      Пристайко: Контроль за кордоном на Донбасі можуть здійснювати лише українські прикордонники / slovoidilo.ua

      Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на міжнародних майданчиках Україна вже зараз обговорює ідею створення спільних поліцейських патрулів за участі Нацполіції, представників ОБСЄ і "громад, які проживають на тому місті".

      Водночас принциповою позицією влади залишається те, що український кордон з нашого боку мають контролювати українські прикордонники, наголосив Пристайко в ефірі проєкту "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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      Це ідеальний варіант, над яким працює і уряд, і президент, і всі решта. Яким чином ми дійдемо до цього – це неідеальний шлях до ідеального варіанту. Ще у першому "Мінську" у 2014 році було запропоновано, що вздовж україно-російського кордону створюється коридор безпеки під контролем ОБСЄ,
      – підкреслив глава МЗС.

      За його словами, пізніше, на жаль, усі забули про те, що така домовленість була досягнута. Відтак розвиток перемовин у цьому контексті ніяк не просувається.

      "Більше говориться про те, що треба забезпечити, наприклад, миротворчу місію. Або спільні патрулі, які би складалися з Національної поліції України, представників ОБСЄ і громад, які проживають на тому місці. Як сформувати – це і є обговорення, яке ведеться просто зараз", – розповів Вадим Пристайко.

      Водночас міністр закордонних справ не уточнив, хто такі "громади, які проживають на тому місці" – "міліціонери" бойовиків, кадрові російські військові чи цивільне населення окупованої частини Донбасу.

      Що передбачає ідея спільних патрулів на Донбасі?Цю ідею висловив, зокрема, Президент України Володимир Зеленський. Вона полягає у тому, щоб лінію розмежування на Донбасі контролювали спільно українські військові, ОБСЄ та "представники окупованих територій". Водночас президент не уточнював, чи мовиться саме про бойовиків.

      Згодом ідею вже коментував Вадим Пристайко. Відповідаючи на питання про можливу участь у патрулях проросійських бойовиків, він лише зазначив, що "міжнародні досвіди конфліктів показують, що до таких кроків доводиться вдаватися".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України ОБСЄ Окуповані території Проросійські бойовики МЗС України Вадим Пристайко Війна на Донбасі Новини політики
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