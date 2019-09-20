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      Пристайко пояснив, за якої умови на Донбасі проведуть вибори

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      Пристайко пояснив, за якої умови на Донбасі проведуть вибори
      Пристайко пояснив, за якої умови на Донбасі проведуть вибори / radiosvoboda.org

      Міністр закородонних справ України Вадим Пристайко розповів, що Україна погодиться на проведення виборів на непідконтрольній частині Донбасу лише на основі українського законодавства.

      Пристайко в інтерв’ю "Європейській правді" пояснив, що чесні місцеві вибори на окупованій частині Донбасу мають відбутися під наглядом української ЦВК.

      Читайте також: У США назвали умови, за яких на Донбасі можуть відбутися місцеві вибори

      Міністр також наголосив, що на виборах мають бути наші спостерігачі та усі партії, які забажають.

      Ми не можемо собі уявити, яким чином їх проводити у цьому випадку. Український закон не передбачає ніяких "ЛНР" і "ДНР", ніяких іноземних збройних формувань. Це – вичерпна відповідь,
      – сказав Пристайко.

      Він також пояснив, що у разі проведення виборів, їх відповідність стандартам буде оцінювати БДІПЛ ОБСЄ і саме на цю оцінку буде орієнтуватися міжнародна спільнота.

      Пригадайте усі минулі вибори в Україні: ми з вами можемо скільки завгодно стверджувати, що наші вибори – найчесніші у світі. Але для усіх інших визнання їх чесності відбувається, лише коли ОБСЄ скаже: "та, в принципі, нормально",
      – наголосив міністр.

      Вадим Пристайко наразі не знає, яким чином проводити голосування для переміщених осіб.

      Як ви знаєте, на практиці вибори завжди мають вади, але навіть із вадами їх часто визнають справедливими,
      – додав він.

      До речі, Володимир Зеленський заявляв, що місцеві вибори мають відбутися на окупованому Донбасі, адже це територія України. При цьому, вони мають проходити лише після виведення російських військ і за українським законодавством.

      Важливо: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

      Що вже казали у Зеленського про місцеві вибори?Згідно з Конституцією України, вони відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори заплановані на жовтень 2020 року. Однак не все так просто.

      Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Водночас, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.

      Голова Офісу Президента Андрій Богдан відзначив, що місцеві вибори в Україні будуть проведені у короткі строки. Проте, для цього необхідно прийняти відповідний закон.

      Попри це, чимало експертів прогнозують, що нова влада захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Війна на Донбасі Місцеві вибори 2020 Вадим Пристайко Формула Штайнмаєра ЦВК
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