Пристайко про вибори на Донбасі: Можуть обрати бойовиків, але це наш вибір

Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що українська влада абсолютно усвідомлює, що внаслідок виборів на нині окупованому Донбасі люди можуть обрати ватажків бойовиків, які і нині там усе контролюють. Тим не менш, зазначає він, Україна обрала для себе такий демократичний шлях.

Водночас влада хотіла б запобігти легалізації будь-кого, хто перебуває по той бік лінії розмежування, запевнив Вадим Пристайко в ефірі проєкту "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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Саме тому ми як демократична держава обрали для себе цю можель – проведення місцевих виборів, які там довгий час не відбувалися. Все для того, щоб обрати бодай на найнижчому рівні владу на місцях,

– розповідає міністр закордонних справ.

За його словами, про депутатів, які сядуть у Верховній Раді, поки що не мовиться. Хоча про це було багато розмов у засобах масової інформації.

"Ми хочемо легалізувати тих людей, які оберуться на локальному рівні. Ті люди, які їх оберуть, мають знати, що вони несуть відповідальність за те, що у їхньому районі буде новий голова. Я не здивуюся, якщо частиною таких людей будуть ті, хто фактично і зараз керують там", – заявив Вадим Пристайко.

Відтак, наголосив він, влада чудово розуміє усі можливі ризики, але це той демократичний шлях, який вона обрала.

Люди самі мають обрати і нести відповідальність за обраних ними людей. Ми не можемо з Києва призначити їх,

– резюмував Пристайко.

Що відомо про можливі вибори на Донбасі?Під час свого виступу на Мюнхенській конференції Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада має намір у жовтні 2020 року провести вибори на усій території України, зокрема на окупованому Донбасі.



Втім, як наголосив президент, зробити це без елементарних безпечних і політичних умов, порушуючи Конституцію України та міжнародні стандарти демократичних виборів, неможливо.