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      Пристайко про ймовірний обмін послами України і Росії: Політично говорити немає про що

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      Пристайко прокоментував ймовірний обмін послами України і Росії / Getty Images

      На сьогодні Україні немає про що політично розмовляти з Росією, яка досі не забрала з її території свої війська і продовжує "вбивати наших хлопців". Так глава МЗС Вадим Пристайко прокоментував ймовірність обміну послами між Україною та Росією.

      Проте відсутність або наявність посла не заважає консульській частині роботи, заявив Пристайко в ефірі одного з телеканалів.

      До теми: МЗС України відреагувало на заяву Лаврова про обмін послами

      "Є спеціальна форма – так звані тимчасово повірені у справах України в Росії, а так само тут. Консульство працює, рятує громадян", – сказав міністр.

      Він зазначив, що, поки Росія не вивела війська і не припинила вбивства українців, тож говорити про призначення посла не можна.

      Посол – це особистий представник Президента України, який їде з певним меседжем, політичним. На сьогоднішній момент з державою, яка все ще не забрала з нашої території (війська) і продовжує вбивати наших хлопців, політично говорити немає про що,
      – наголосив Пристайко.

      "Призначення посла – це суто політичний крок. Для того, щоб вести переговори з Сергієм Лавровим, йому достатньо підняти слухавку і подзвонити мені", – наголосив глава МЗС України.

      Зауважимо, що першою про можливий обмін послами заговорила Росія. Так, 10 лютого глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що держава не проти обмінятися послами з Україною.

      Україна і Росія відкликали своїх послів у 2014 році і з того часу дипломатичні зв'язки між країнами не відновлювалися. Це відбулося у зв'язку з анексією Криму і російською агресією на Донбасі.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Війна на Донбасі Новини Росії Вадим Пристайко МЗС України Україна – Росія Новини України Новини політики
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