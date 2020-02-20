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      Пристайко в ООН запропонував розмістити миротворців на кордоні з Росією: що про це відомо

      -
      Вадим Пристайко / twitter.com/UKRinUN

      Україна розраховує на розміщення миротворчих сил ООН на окупованих ділянках українського кордону з Росією. Це має посприяти проведенню місцевих виборів на Донбасі цієї осені.

      Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко під час свого виступу на спецзасіданні Генасамблеї ООН щодо ситуації на Донбасі. Він наголосив, що Україна виключає можливість проведення чесних виборів без попереднього вирішення питань з безпекою.

      До теми: Єльченко про миротворців: якщо Мінськ не працюватиме, повернемось до плану Б

      Український дипломат вважає, що без базової безпеки і політичних передумов у мешканців Донбасу не буде можливості брати участь у демократичних виборах, які повинні бути визнані українськрю владою та міжнародною спільнотою.

      Навряд чи можна сподіватися на досягнення миру, поки 400-кілометрова українсько-російський кордон залишається відкритими дверима для надходження зброї, військових з РФ. Міжнародне представництво на кордоні з наявним мандатом ООН могло б стати відповіддю на це,
      – зазначив глава МЗС.

      Пристайко також закликав Росію негайно виконати домовленості щодо безпеки, які були досягнуті нормандською четвіркою у Парижі.

      Миротворчий контингент на Донбасі: основне

      • Формат миротворчої місії на Донбасі вже декілька років є спірним питанням для України і Росії.
      • Ідея про миротворчу місію ще попередньої української влади полягала у запровадженні на окупованих територіях аж до українсько-російського кордону миротворчого контингенту ООН.
      • Натомість російська влада викривила цю ідею – росіяни хотіли під виглядом миротворців легалізувати на території України власні війська, які б розміщувалися між українськими військовими та бойовиками на лінії зіткнення.
      • Путін пропонував лише "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.

      Що таке миротворча місія ООН?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році п'ятий президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу.

      У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Проросійські бойовики Окуповані території Вибори на Донбасі Війна на Донбасі Новини України Новини політики Миротворчий контингент Вадим Пристайко ООН Генасамблея ООН
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