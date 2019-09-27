Пристайко зустрівся з главою МЗС Угорщини: говорили про встановлення контакту на вищому рівні

На спільній зустрічі міністрів закордонних справ України та Угорщини дипломати обговорили низку питань, зокрема щодо економічного співробітництва.

Міністерство Закордонних Справ України повідомило, що зустріч глав зовнішньополітичних відомств двох держав відбулася 26 вересня в рамках Генеральної асамблеї ООН в США.

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Під час зустрічі політики обговорили перспективи розвитку політичного діалогу, економічної співпраці, а також відновлення роботи спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

Крім того міністри домовилися про встановлення контакту на вищому рівні найближчим часом, що відкриє шлях для врегулювання актуальних питань двостороннього порядку денного.

Гарна зустріч з угорським колегою Петером Сійярто. Домовились про контакт на найвищому рівні ближчим часом. Сподіваюсь, що ця зустріч відкриє шлях для вирішення існуючих непорозумінь у наших сусідських відносинах. pic.twitter.com/eZmZ0rShXB — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 26, 2019

Раніше представник МЗС України Анатолій Соловей висловив сподівання, що ця зустріч стане точкою відліку і новим стартом, який ознаменує початок нового періоду в українсько-угорських відносинах.

Чому між Угорщиною та Україною складні стосунки?Україна та Угорщина мають дуже натягнуті відносини через угорську національну меншину на Закарпатті. Загострення почалося у 2017 році після прийняття Україною освітнього закону, де обов'язковою нормою освіти є вивчення української державної мови. Будапешт наполягав на скасуванні цієї норми та пригрозив блокувати всілякі спроби України інтегруватися до ЄС та НАТО. Проте, Київ відкинув усі звинувачення.



Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй. Це суперечить законам України, тому МЗС оголосило угорського посла персоною нон-ґрата (небажаною особою).