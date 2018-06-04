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Пристрої на базі Android отримають більш безпечний метод розблокування

220 Читать новость на русском
В Android з'явиться функція сканування особи
В Android з'явиться функція сканування особи / Фото з вільних джерел

Фахівці виявили в програмному коді Android Open Source Project згадку про поліпшений та більш безпечний спосіб розблокування пристроїв під управлінням операційної системи Android. Варто зазначити, що розробкою нового методу займається один із співробітників Intel.

Про це повідомляє 9to5google.

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Під час дослідження коду AOSP розробники виявили набір інструментів для перевірки особистості користувача на основі сканування його особи. Відзначимо, що сама функція розблокування з використанням особи з'явилася ще в Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Тепер же, коли цей метод користується великою популярністю у виробників і користувачів, в Android на рівні системи з'явиться його підтримка.

Дане нововведення дозволить OEM-виробникам, таким як OnePlus, LG, Huawei і іншим, не виробляти власні алгоритми для сканування осіб, а використовувати вбудовані в Android інструменти.

Очікується, що оновлена ​​функція з'явиться вже в майбутніх Pixel 3 і Pixel 3 XL, які, ймовірно, презентують вже наприкінці цього року.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони Android
Джерело: 24 Канал
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