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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Присвята легенді: у Києві відбудеться міжнародний скульптурний симпозіум

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З 12 вересня по 12 жовтня столичний "Експоцентр України" відкриє двері для Київського міжнародного скульптурного симпозіуму, який буде присвячений пам'яті відомого українського митця Олександра Архипенка.

Цей захід відбудеться через 30 років після першого в Україні Всесоюзного симпозіуму скульптури 1988 року, присвяченого 1000-річчю Хрещення Київської Русі. Саме завдяки тій події в Києві з'явився перший парк сучасної скульптури, збережені елементи якого можна побачити нині на Володимирській гірці. Місце прописки симпозіуму залишилося незмінним – як і 30 років тому пленер пройде на території "Експоцентру України" у павільйоні №13.

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Авангард, як світовий феномен, визначив подальший розвиток мистецтва, сформував нові принципи трактування форми і змісту. Радянський режим виключив авангардних митців з культурного коду українців, як і багато інших імен, які зробили Україну повноцінним суб'єктом в світовому культурному просторі. Серед них і легендарний Олександр Архипенко, унікальна творчість якого гідна зайняти одне з перших місць в історії кубізму в скульптурі.

Музою і головним символом цьогорічного скульптурного пленеру стане витончена "Блакитна танцівниця" Архипенка, що знаходиться в колекції засновника симпозіуму Андрія Адамовського.

Для мене, як для патріота і людини, чиєю пристрастю багато років тому стало мистецтво, важливо повернути авангард, Архипенка та багато інших імен в культурне поле України, створити умови для появи нових художників, чия творчість стане ще одним витком в українському ментальному коді. Тому більшість учасників – це українські скульптори. Я вірю, країна, що народила Архипенка, здатна дати світові ще більше, – каже Адамовський.

Джо Клей
Джо Клей

Учасниками симпозіуму стануть шість скульпторів з України, Канади, Німеччини, Іспанії: Владислав Волосенко, Амансіо Гонзалез, Петро Гронський, Джо Клей, Володимир Кочмар, Василь Татарський. Всі вони – відомі митці, що задають тон у сучасної паркової скульптурі. За плечима у кожного – десятки міжнародних симпозіумів та виставок. Рівно місяць вони житимуть і працюватимуть на території арт-резиденції 13-го павільйону, публічно створюючи з каменю скульптури.

Володимир Кочмар
Володимир Кочмар

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Теги: Новини України LifeStyle Мистецтво Анонс Виставка Новини культури Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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