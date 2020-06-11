Про те, що чекає на партію "Голос" після мандату Святослава Вакарчука та рейтинги інших партій – в програмі "Політична анатомія" обговорили політологи Петро Олещук, Тарас Семенюк та Олександр Солонтай.

Також в ефірі 24 каналу депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун розповіла, як вплине вихід Вакарчука з Ради на фінансування партії.

Про місце Притули в "Голосі"

Петро Олещук: Ми забуваємо про легендарного представника партії "Голос", який не пройшов до Ради, але який відомий усім і має достатньо чіткий іміджевий потенціал, великий рівень впізнаваності і певний рівень оцінки його як особистості, як громадського політичного діяча. Бо Притула завжди однозначно формулював свою політичну позицію, особливо в період російської агресії, тому я б його не скидав з облич партії "Голос".

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Олександр Солонтай: Головний політичний процес буде зараз не в парламенті. Головний політичний процес – це місцеві вибори.

На місцевих виборах головна фігура, яка асоціюється з усією місцевою ланкою, це той, кого виставляють кандидатом на мера столиці.

А в "Голосу" є резерв. Тобто, якщо вони виставлять Притулу кандидатом на мери від "Голосу" у Києві, а організаційну роботу на себе візьме Кіра Рудик, інтелектуальний супровід – Рахманін, а Притула відпрацює це як польову кампанію, то це дасть позитивну хвилю по всій країні.

Про фінансування партії "Голос"

Інна Совсун: Частина з донорів наперед знали про таке рішення Вакарчука. Тож це не є чимось, що може припинити спільну взаємодію. Я переконана, що ми зможемо переконати інших донорів, які дають нам менші внески, аби вони продовжували нас підтримувати. Ми ще не з усіма встигли поговорити, аде будемо робити все можливе.

Більше про причини рішення Вакарчука та репутацію "Голосу" – читайте за посиланням.

Про рейтинг партії "Європейська солідарність"

Тарас Семенюк: Арешти та кримінальні справи Петра Порошенка будуть автоматично давати йому рейтинг. В Україні політичних мучеників люблять. Я не думаю, що це буде межа, як на виборах президента України – 24%, але вище, ніж до 20% його рейтинг навряд підвищиться. Це за умови, якщо низка політичних арештів буде продовжуватись.

Більше про рейтинг Порошенка – читайте за посиланням.



Результати опитування КМІС: які партії пройшли б у Раду / Інфографіка 24 каналу