Український шоумен Сергій Притула вирішив завершити кар'єру актора, натомість – піде в політику. На місцевих виборах він боротимеится за крісло мера Києва. Він не переживає за свій дохід, адже має фінансову "подушку".

Крім цього, його дружина також достатньо добре заробляє. Про це політик розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Катерина Притула (дівоче прізвище – Сопельник) працює продюсером у проєкті "Нового каналу". Політик зауважив, що фінансову тему подружжя обговорювало неодноразово.

Кандидат в мери Києва від "Голосу" наголосив, що нелегко ухвалювати рішення, коли дружина, наприклад, питає, чи зможуть вони літати десь за кордон.

Я кажу їй: "Це буде вкрай важко. Адже якщо я з тобою полечу у Відень на каву, а в Києві десь прорве теплотрасу, мені доведеться першим же рейсом повертатися",

– розповів він.

Саме тому політик запропонував коханій, аби вони наразі пошукали цікаві місця для відпочинку в Україні.

Притула пригадав, що приблизно 4 – 5 років тому його запитували, чому не йде у політику. Тоді він пояснював, що ще немає таких статків, аби гарантувати собі, що не "спокуситься на щось". Натомість зараз відчув, що готовий до політичної кар'єри.

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