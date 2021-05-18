Мер Харкова Геннадій Кернес помер у грудні 2020. Вибори нового очільника міста відбудуться у жовтні 2021. Тим часом у мережі почала ширитися інформація, що одним із кандидатів буде телеведучий та член партії "Голос" Сергій Притула.

Однак Притула запевнив, що не збирався і не збирається балотуватися на виборах міського голови Харкова. І звідки з'явилася протилежна інформація – не знає.

Думка до теми Мінімум дві версії: хто може стати новим мером Харкова

"Притула зібрався балотуватися у мери Харкова": звідки взявся цей меседж

Думку про те, що Сергій Притула має намір балотуватися на посаду міського голови Харкова, почали тиражувати низка анонімних та не дуже телеграм-каналів із 30 квітня.

Цікаво, що це сталося практично одразу після виходу в ефір "Право на владу" 29 квітня, де Притула та виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов мали не дуже привітний діалог навколо теми декомунізації.

Терехов, зокрема, заявив, що пам'ятник радянському маршалу Жукову у місті "стояв, стоїть і буде стояти".

у місті "стояв, стоїть і буде стояти". На що Притула відреагував так: "Кернес обіцяв, що у Харкові буде стояти пам'ятник Леніну, а хто буде проти, тому відрубають руки. Пам'ятника Леніну у Харкові давно нема – а руки у всіх на місці".

Далі – більше:

На початку травня у Харкові з'явилися білборди з зображенням Сергія Притули – нібито передвиборчі – із текстом: "Нам тут жити" (асоціація на схожий слоган Притули, коли той балотувався у мери Києва – "Я тут живу").

з зображенням Сергія Притули – нібито передвиборчі – із текстом: "Нам тут жити" (асоціація на схожий слоган Притули, коли той балотувався у мери Києва – "Я тут живу"). А 15 травня у Києві, як сказав сам Притула, "хтось пригнав бабусь з плакатами й нарваних блогерів" до приміщення, де зустрічалися партійці "Голосу".

Інформація про ймовірне продовження політичної кар'єри Притули у Харкові широко розлетілася мережею. Тож політик вирішив відреагувати. У своєму відеозверненні в ютубі від 17 травня він заявив, що "має інші плани".

Останнім часом країною поширюються чутки про те, що я буду балотуватися на посаду харківського міського голови. І ось настав час сказати чесно і відверто: "Я – ні!"

– запевнив він.

І пояснив: "Я не кандидую на посаду харківського міського голови, і навіть не збирався. Переконаний, що головою Харкова має бути людина, яка живе в Харкові. Я, Сергій Притула, живу в Києві, і в мене зовсім інші плани".

Хто ж "придумав і вкинув ту ідею в маси" – Притула не знає. "Можливо, хтось так розважається", – підсумував він.

Чому у Харкові будуть нові вибори міського голови

Харківська міськрада 24 лютого припинила повноваження Геннадія Кернеса – той помер після захворювання на COVID-19 ще 17 грудня 2020 року. 30 березня Верховна Рада призначила повторні вибори мера на 31 жовтня 2021.

Головними кандидатами на посаду наразі називають колишнього мера Харкова Михайла Добкіна та чинного виконувача обов'язків голови міста Ігоря Терехова.

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