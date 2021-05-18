Хтось розважається, – Притула відповів, чи буде балотуватися в мери Харкова
Мер Харкова Геннадій Кернес помер у грудні 2020. Вибори нового очільника міста відбудуться у жовтні 2021. Тим часом у мережі почала ширитися інформація, що одним із кандидатів буде телеведучий та член партії "Голос" Сергій Притула.
Джерело:ютуб-канал Сергія Притули
Однак Притула запевнив, що не збирався і не збирається балотуватися на виборах міського голови Харкова. І звідки з'явилася протилежна інформація – не знає.
Думка до теми Мінімум дві версії: хто може стати новим мером Харкова
"Притула зібрався балотуватися у мери Харкова": звідки взявся цей меседж
Думку про те, що Сергій Притула має намір балотуватися на посаду міського голови Харкова, почали тиражувати низка анонімних та не дуже телеграм-каналів із 30 квітня.
Цікаво, що це сталося практично одразу після виходу в ефір "Право на владу" 29 квітня, де Притула та виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов мали не дуже привітний діалог навколо теми декомунізації.
- Терехов, зокрема, заявив, що пам'ятник радянському маршалу Жукову у місті "стояв, стоїть і буде стояти".
- На що Притула відреагував так: "Кернес обіцяв, що у Харкові буде стояти пам'ятник Леніну, а хто буде проти, тому відрубають руки. Пам'ятника Леніну у Харкові давно нема – а руки у всіх на місці".
Далі – більше:
- На початку травня у Харкові з'явилися білборди з зображенням Сергія Притули – нібито передвиборчі – із текстом: "Нам тут жити" (асоціація на схожий слоган Притули, коли той балотувався у мери Києва – "Я тут живу").
- А 15 травня у Києві, як сказав сам Притула, "хтось пригнав бабусь з плакатами й нарваних блогерів" до приміщення, де зустрічалися партійці "Голосу".
Інформація про ймовірне продовження політичної кар'єри Притули у Харкові широко розлетілася мережею. Тож політик вирішив відреагувати. У своєму відеозверненні в ютубі від 17 травня він заявив, що "має інші плани".
Останнім часом країною поширюються чутки про те, що я буду балотуватися на посаду харківського міського голови. І ось настав час сказати чесно і відверто: "Я – ні!"
– запевнив він.
І пояснив: "Я не кандидую на посаду харківського міського голови, і навіть не збирався. Переконаний, що головою Харкова має бути людина, яка живе в Харкові. Я, Сергій Притула, живу в Києві, і в мене зовсім інші плани".
- Хто ж "придумав і вкинув ту ідею в маси" – Притула не знає. "Можливо, хтось так розважається", – підсумував він.
Чому у Харкові будуть нові вибори міського голови
- Харківська міськрада 24 лютого припинила повноваження Геннадія Кернеса – той помер після захворювання на COVID-19 ще 17 грудня 2020 року. 30 березня Верховна Рада призначила повторні вибори мера на 31 жовтня 2021.
- Головними кандидатами на посаду наразі називають колишнього мера Харкова Михайла Добкіна та чинного виконувача обов'язків голови міста Ігоря Терехова.
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